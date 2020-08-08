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Medya

Amir Khan çok sevdiği Türkiye'ye geliyor

Hindistan sinemasının ünlü sinema oyuncusu Amir Khan yeni bir film çekmek için çok sevdiğini ifade ettiği Türkiye’ye geliyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 14:03:00 -
Amir Khan çok sevdiği Türkiye'ye geliyor

Türkiye’ye, gelen oyuncunun yeni filmi olan "Laal Singh Chaddha"’nın çekimleri yaklaşık 40 gün sürecek ve birçok ünlü sanatçıyı ağırlayacak.

"Dangal", "3 Aptal", "Yeryüzündeki Yıldızlar" ve "PK" filmleriyle tanınan Aamir Khan, yeni filminde, "3 Aptal" filminde ekranı paylaştığı ünlü aktris Kareena Kapoor ile bu kez Türkiye'de kamera karşısına geçerek film çekimlerine başlayacak.

Her zaman olduğu gibi hem yapımcılığını hem de başrolünü Aamir Khan'ın üstlendiği "Laal Singh Chaddha" filminin yönetmen koltuğuna "Süperstar" adlı filmiyle tanınan Advait Chandan oturacak.

 Kültür ve Turizm Bakanlığının konuğu olarak daha önce 2017 Ekim ayında Türkiye'de gösterime giren "Süperstar" filminin tanıtım çalışmaları kapsamında Türkiye'ye gelen Khan, Ankara ve İstanbul'da sevenlerinin yoğun ilgisi ile karşılaştı.

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