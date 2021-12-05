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Spor Amilton, Trabzonspor maçında yok
Spor

Amilton, Trabzonspor maçında yok

Antalyaspor'da sarı kart sınırında bulunan Brezilyalı futbolcu Amilton Kayserispor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 16:19:00 - 2021-12-05 16:21:57
Amilton, Trabzonspor maçında yok

Antalyaspor'da sarı kart sınırında bulunan Brezilyalı futbolcu Amilton Kayserispor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.

Kırmızı beyazlıların Kayserispor ile oynadığı maçın ilk yarısında sarı kart gören 31 yaşındaki forvet kart cezalısı durumuna düştü.

Tecrübeli golcü takımının lign 15. haftasında 11 Aralık Cumartesi günü sahasında lider Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmada takımdaki yerini alamayacak.

Antalyaspor'da 3. sezonunu geçiren Amilton, bu sezon 13'ü lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 15 maçta forma giydi. Brezilyalı futbolcu bu maçlarda gol ya da asist kaydedemedi. 

Amilton geçtiğimiz sezon Antalyaspor formasıyla 39 maçta sahaya çıkarken, 5 gol ve 5 asistlik bir peformans sergiledi.

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