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Ekonomi Amik Ovası’nda kapya biber hasadına başlandı
Ekonomi

Amik Ovası’nda kapya biber hasadına başlandı

Hatay Amik Ovası’nda hasadına başlanan, salça ve baharat yapımında kullanılan kapya biberde yaklaşık 60 bin ton rekolte bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-08 12:54:00 -
Amik Ovası’nda kapya biber hasadına başlandı

Bu yıl yaklaşık 26 bin 500 dekar alanda ekimi yapılan biber, sabahın ilk ışıklarında başlayan toplama işleminin ardından tezgâhlarda yerini alıyor. Verimiyle yüz güldüren ürün kilogramı bir liradan alıcı buluyor.

Verim iyi

Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Çolakoğlu, kapya biberde Hatay’ın Çanakkale, Manisa, Samsun, Şanlıurfa ve Kilis’ten sonra en fazla üretim yapan 6’ncı il olduğunu bildirdi. Çolakoğlu, şu açıklamalarda bulundu: “İlimizde üretilen biberin yüzde 90’ı salça imalatında kullanılıyor, Rekolte de artıyor. Kapya biberin üretim alanı 2020’de 25 bin dekar civarındaydı, 2021’de ise 26 bin 500 dekara çıktı. Dekardan ortalama 2 bin 200 kilogram civarında ürün alınıyor. Toplam rekoltemiz 60 bin tona yakındır. Verim de bu sene iyi.” Çolakoğlu, kapya biberden elde edilen salçaların Avrupa, Rusya ve Ortadoğu’ya gönderildiği bilgisini de verdi.

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