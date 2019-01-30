Amerika'nın yeni krizi! Çocuk yankee dumanaltı!

Amerika'da yaygınlaşan Juul adında bir cihaz var. Bu bir vaping cihazı.. Bunun çocuğunuzun bilgisayarı için bir USB sürücü olmadığını bilmeyebilirsiniz. Cihaz bir USB'ye benziyor. Görülmeden kullanımı kolay, çünkü buhar gizlenebilir ve koku sigaraya benzemez. Şarj etmek için bir dizüstü bilgisayara takılabiliyor. Çocuklar banyolarda, kütüphanede ve sınıfta çalışma masasının altında kullanıyorlar. Bazı okullarda sorun çok büyük bir hal aldı. Bu USB sürücüler yasaklandı, ama önüne geçilemiyor!

Neden, çünkü sigaraları almaları gibi, çocuklar bunun için sahte kimlikleri kullanabiliyor. Bir arkadaştan alabiliyor veya görevlisinin dikkat etmediği bir benzin istasyonunda satın alabiliyor.

Bu sigara içmenin yeni türü.

Annesi oğlunu böyle yakaladığında, 12 yaşındaki çocuk, “Neredeyse bütün 7. sınıfların yaptığını" söylüyor.

Haber sitelerinin baş konusu.. CNN'in de öyle.

Kuzey Kaliforniya'da yaşanan olayı CNN haber yaptı. Habere göre "pek çok ebeveyn duruma kayıtsız görünüyor". Daha doğrusu haberi yok! Haber özetle şöyle devam ediyor:

Sağlık uzmanları, çocukları vaping yapan ebeveynlerin ne yapacaklarını ya da yardım için nereye başvuracaklarını bilmediklerini söylüyorlar.

Amerika'nın yeni krizi

Federal makamlar e-sigaraları geniş çapta nasıl düzenleyebilecekleri ile boğuşuyor.

Tütün şirketi Altria ise e-sigara üreticisi Juul'un % 35 hissesini alarak 38 milyar dolar değerinde yatırım yaptı. Çocuklar onların umurunda bile değil.

Amerika'da ulusal bir kriz haline gelen bir bağımlılık sorunu bu. Aileler, “Gerçek şu ki, çocuğu okula gönderiyoruz, onlar da tuvalete gidiyorlar ve herkes Juuling çekiyor” diye yakınıyor.

Bizim yetkililerin kulağına küpe olsun!