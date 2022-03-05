  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Amerikan yayın kuruluşları CNN ve Bloomberg Rusya'daki yayınlarını durduruyor
Dünya

Amerikan yayın kuruluşları CNN ve Bloomberg Rusya'daki yayınlarını durduruyor

ABD Merkezli yayın kuruluşları CNN ve Bloomberg, Putin'in Ukrayna’daki savaşa ilişkin "sahte bilgi yayanlara" 15 yıla kadar hapis cezası öngören düzenlemeyi onaylamasının ardından Rusya'daki faaliyetleri askıya aldıklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-03-05 07:49:00 -
Amerikan yayın kuruluşları CNN ve Bloomberg Rusya'daki yayınlarını durduruyor

CNN'den yapılan yazılı açıklamada, "CNN, durum değerlendirmesi yapar ve gelecekteki adımları konusunda çalışırken Rusya'daki yayınlarını durduracaktır." ifadesine yer verildi.

Bloomberg Genel Yayın Yönetmeni John Micklethwait de yaptığı yazılı açıklamada, "Büyük bir üzüntüyle Rusya'daki faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık." ifadesini kullandı.

Putin'in imzaladığı düzenlemenin "bağımsız gazetecileri içeri atmak için" tasarlandığını kaydeden Micklethwait, "Bu durum, Rusya'da normal gazetecilik yapmamızı imkansız hale getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Savaşa ilişkin "sahte haberlere" hapis cezası

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna savaşına ilişkin sahte haber yayanlara hapis cezası öngören kararnameyi imzalamıştı.

Kasıtlı sahte haber yayanlara 10 yıl hapis cezası verilmesinin onaylandığı kararnameyle söz konusu haberlerin "önemli sonuçlar" yaratması halinde ceza süresi 15 yıla kadar çıkabilecek.

CNN'den yapılan yazılı açıklamada, "CNN, durum değerlendirmesi yapar ve gelecekteki adımları konusunda çalışırken Rusya'daki yayınlarını durduracaktır." ifadesine yer verildi.

Bloomberg Genel Yayın Yönetmeni John Micklethwait de yaptığı yazılı açıklamada, "Büyük bir üzüntüyle Rusya'daki faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık." ifadesini kullandı.

Putin'in imzaladığı düzenlemenin "bağımsız gazetecileri içeri atmak için" tasarlandığını kaydeden Micklethwait, "Bu durum, Rusya'da normal gazetecilik yapmamızı imkansız hale getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Savaşa ilişkin "sahte haberlere" hapis cezası

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna savaşına ilişkin sahte haber yayanlara hapis cezası öngören kararnameyi imzalamıştı.

Kasıtlı sahte haber yayanlara 10 yıl hapis cezası verilmesinin onaylandığı kararnameyle söz konusu haberlerin "önemli sonuçlar" yaratması halinde ceza süresi 15 yıla kadar çıkabilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay