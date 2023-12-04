Amerikan şirketi kapattı hesabını Türkiye’den soruyorlar!
CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, ABD merkezli Microsoft'un kararı üzerinden iktidarı hedef aldı.
CHP'li Çakırözer, ekim ve kasım aylarına ilişkin hazırladığı Basın Özgürlüğü Raporu’nu açıkladı.
Çakırözer, raporunda Microsoft'un T24'e erişim engeli getirmesi kararına yer verirken bir ABD şirketinin kararını iktidarı hedef alma aracı olarak kullandı.
"Kasım ayında erişim engelleri konusunda dünyada bir ilke imza atıldı. Microsoft firması Beşiktaş'ın geçici teknik direktörü Burak Yılmaz'ın, eşine ‘şiddet uyguladığı’ iddialarına verdiği yanıtı içeren haberi nedeniyle T24'ün bütün içeriklerine erişimi engelledi." diyen CHP'li Çakırözer'e, hakkını ABD'de araması çağrısı yapıldı.
Microsoft, T 24'e getirdiği erişim engelini 24 saat içinde geri açmıştı.