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Gündem Amerikan NBC televizyonundan büyük alçaklık! Alenen PKK propagandası yaptılar
Gündem

Amerikan NBC televizyonundan büyük alçaklık! Alenen PKK propagandası yaptılar

Amerikan NBC televizyonunda yayınlanan haberde, terör örgütü PKK'nın kadın kolu YPJ'ye övgüler düzüldü. YPJ'nin DAEŞ'e karşı "olağanüstü" bir iş çıkardığını ve bunun "cesaret hikayesi" olduğunu iddia eden muhabir, "Bu kadınlar korkusuz ve yaptıkları şaşırtıcı" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 10:18:00 -
Amerikan NBC televizyonundan büyük alçaklık! Alenen PKK propagandası yaptılar

Amerikan NBC televizyonunda yayınlanan haberde, terör örgütü PKK'nın kadın kolu YPJ bir "kurtarıcıymış" gibi gösterilerek övgüler düzüldü. YPJ'nin DAEŞ'e karşı "olağanüstü" bir iş çıkardığını ve bunun "cesaret hikayesi" olduğunu söyleyen muhabir, "Bu kadınlar korkusuz ve yaptıkları şaşırtıcı" ifadelerini kullandı.

Amerika'nın en ünlü haber kanallarından NBC'de, terör örgütü PKK/YPG'nin kadın kolu YPJ'nin propagandası yapıldı.

NBC'nin deneyimli muhabiri Andrea Mitchell imzalı haber, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak hazırlandı.

"Örgüte katıl komutan ol"

Örgüt üyesi kadınların, futbol oynamanın, üniversiteye gitmenin, kendi eşini seçmenin yasak olduğu bir bölgede doğduğu belirtilerek, "Ancak bunlardan bazıları sniper (keskin nişancı), komutan oldu" denildi ve YPJ'ye katılmak kurtuluşmuş gibi gösterilmeye çalışıldı.

Örgütün sözde liderine bağlanıldı

"Suriyeli Kürt kadınlar, 2014 yılında halklarını korumak için Kobani'de DAEŞ'le savaştı. Bu kadınlar, ABD ile birlikte DAEŞ'i Rakka'dan çıkarmak için de savaştı" denilen haberde, terör örgütü YPJ'nin sözde Genel Komutanı Newroz Ehmed ile bağlantı kurularak röportaj yapıldı.

Haberde örgütü öven kitaptan da bahsedildi

Haberde örgüt üyesi kadınların gösterdikleri "mücadele" aktarılırken, New York Times yazarı Gayle Tzemach Lemmon'ın kaleme aldığı "The Daughters of Kobani: A Story of Rebellion, Courage and Justice (Kobani'nin Kızları: Bir İsyan, Cesaret ve Adalet Hikâyesi)" adlı kitaptan da bahsedildi. Hatırlanacağı üzere; ABD Dışişleri Eski Bakanı Hillary Clinton ve kızı Chelsea Clinton'ın kurduğu "Hidden Light Production" adlı prodüksiyon şirketi, Gayle Tzemach Lemmon'ın yazdığı kitabın TV program haklarını satın almıştı. Böylelikle kitabın ilerleyen yıllarda filminin ya da belgeselinin çekilmesinin önü açılmış olundu.

Haberi yapan gazeteciden iki skandal paylaşım

Deneyimli muhabir Mitchell, yaptığı haberi sosyal medya hesabı Twitter'dan şu sözlerle duyurdu:

"Dünya Kadınlar Günü'nde, Kobani'de DAEŞ ile savaşıp onları mağlup eden ve hala vatanlarını korumak için savaşan Suriyeli Kürt kadın milislerin kadın komutanı ile röportaj yapacağız. Olağanüstü bir cesaret hikayesi."

Haberin TV'de yayınlanmasının ardından bu görüntüleri alıntılayarak bir açıklama daha yapan NBC muhabiri, "Bu kadınların yaptıkları şaşırtıcı: Korkusuzca DAEŞ'i ele geçirdiler ve vatanlarını kurtardılar. ABD Özel Kuvvetleri ve Amerikalı komutanlardan övgü topladılar" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Cino

İnşaallah devran değişecek sizde zayıflayacaksınız. Bizde sizi yıkmak isteyen eli kanlı teröristleri televizyonlara çıkarıp övgüler düzeceğiz.
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