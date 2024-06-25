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Siyaset Amerikan kahvesini protesto İYİ Partili Kürşad Zorlu’yu gerdi
Siyaset

Amerikan kahvesini protesto İYİ Partili Kürşad Zorlu’yu gerdi

Yeniakit Publisher
2024-06-25 10:39:00 -
Amerikan kahvesini protesto İYİ Partili Kürşad Zorlu’yu gerdi

İsrail’e verdiği destekle bilinen Amerikan menşeli kahve markasının Diyarbakır’da Müslümanlar tarafından protesto edilmesi, İYİ Partili Kürşad Zorlu’yu rahatsız etti.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir grubun İsrail'e destek veren siyonist kahve markasını protesto etmesiyle ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya "Bu olayları çıkaranlar tespit edilmiş midir? Olayları çıkaranlarla ilgili herhangi bir adli işlem başlatılmış mıdır" diye sordu.

Kürşad Zorlu, Diyarbakır Sur'da yaşanan olaylarla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Zorlu önergesinde, "Toplantı ve gösteri yürüyüşü, anayasal bir haktır fakat bu hak başka bir bireyin özgürlük alanına müdahale ettiğinde devlet görevini yapmak zorundadır. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir grubun bazı işletmelere saldırısı bir eylemi aşarak vatandaşların özgürlüğüne, toplumsal birlik ve düzene aykırı bir görüntüye bürünmüştür. Bu ve benzeri olaylar, sonrasında küçümsenmeyecek zararlara yol açabilmektedir" ifadelerine yer verdi. Zorlu, İstanbul'da ve Gaziantep'te bir AVM'de de benzer olayların yaşandığını hatırlattı.

Zorlu, yapılmak istenen eylemin amacını ve anayasada tanımlanan hak sınırını aştığını belirterek Bakan Yerlikaya'ya şu soruları yöneltti:

Bu olayları çıkaranlar tespit edilmiş midir?

Tespit edildi ise şahıslardan kaçının kimlik tespiti yapılmıştır?
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Olayları çıkaranlarla ilgili herhangi bir adli işlem başlatılmış mıdır?

Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı ise Türk Ceza Kanunu'nun hangi maddelerince başlatılmıştır?

Anayasa'da tanımlanan hakkın dışına çıkarak vatandaşın ve toplumun huzuruna yönelik bu tür saldırıların önlenmesi için ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?

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Yorumlar

YILMAZ DURMUŞ

İsrail ile ekonomik ilişkiler bağlamında Türkiye ithalat ve ihracat yasaklandı, buradan hareketle İsrail menşeli her türlü ürünün satışı pazarlanması da yasaklanır ise böyle lüzumsuz olaylar gerekmez

Gübzeyçe

Vay Kürşad vay ad’ın ile müsemma olamamışsın…Katil ABD ye göz kırpmak yakışmış sana…
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