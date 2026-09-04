Amerikan halkının yarısı işgalleri onaylıyor!

ABD’de yapılan son kamuoyu yoklaması, Amerikan halkının yaklaşık yarısının 11 Eylül sonrasında İslâm coğrafyasına karşı yürütülen kanlı işgalleri hâlâ meşru gördüğünü ortaya koydu. ABD, kendi tebaasının zihnini zehirleyerek milyonlarca Müslümanın katledilmesini bir "güvenlik" masalı kılıfıyla aklamaya devam ediyor.

İşgal ve zulüm siyasetine açık destek

YouGov tarafından 11 Eylül'ün 25. yılı öncesinde yapılan araştırma, Amerikan halkının emperyalist cinayetlere bakışını ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 48’i, İslâm beldelerine karşı girişilen askerî operasyonların ve ülke içindeki polis devleti uygulamalarının "bedeline değdiğini" savundu. Yüzde 27’lik bir kesim kararsız kalırken, yalnızca yüzde 25’lik bir azınlık bu vahşet politikalarını onaylamadı.

Siyasî cephede ise Cumhuriyetçilerin bu kanlı mirasa sahip çıkma arzusu dikkat çekti. Cumhuriyetçi seçmenlerin yüzde 71’i, Vaşington’un işgal ve şiddet siyasetini hararetle desteklerken, bu oran Demokratlar arasında yarı yarıya kaldı.

Polis devleti ve artan baskılar

İkiz kulelerin hedef alınmasını fırsat bilen dönemin ABD Başkanı George W. Bush, emperyalist hedeflerini hayata geçirmek maksadıyla İç Güvenlik Bakanlığını kurmuş ve havaalanlarında yolculara her türlü eziyeti meşru kılan Ulaştırma Güvenlik İdaresini oluşturmuştu. Hemen ardından imzalanan Patriot Yasası ise insanların haberleşme hürriyetini çiğneyerek telefon görüşmelerini ve hareketlerini takip altına alan açık bir diktatörlük zemini meydana getirdi.

ABD Kongresi’nin 2001 senesinde kabul ettiği Askerî Güç Kullanma Yetkisi hâlen feshedilmedi. Bu korsan yetki, Vaşington çetesinin Afganistan, Somali, Suriye ve Pakistan başta olmak üzere egemen İslâm ülkelerine bomba yağdırmasına ve sayısız katliam yapmasına zemin hazırladı.

Batı'nın değişmeyen İslâm düşmanlığı

Ankete katılan Amerikalıların yüzde 52’si, ülkede en kötü muameleye ve ayrımcılığa maruz bırakılan grubun Müslümanlar olduğunu itiraf etti. Bu itiraf Demokratlar arasında yüzde 71’i bulurken, ırkçı söylemlerin kalesi durumundaki Cumhuriyetçilerde yüzde 28 seviyesinde kaldı.

"Suçu Kanıtlanana Kadar Müslüman" adlı eserin yazarı Maha Hilal, toplumdaki bu algının sistematik propaganda faaliyetleriyle şekillendirildiğini kaydetti. Hilal, "teröre karşı mücadele" kılıfı altında İslâm düşmanlığının kurumsallaştırıldığını ve Müslümanların hedef alınmasının bir devlet politikasına dönüştürüldüğünü belirtti.

Öte yandan medya organlarının sergilediği ikiyüzlülük de bir defa daha teyit edildi. CBS News kanalı, Michigan eyaletinden Senato adayı olan Müslüman Abdul el Sayed’in eski paylaşımlarını ırkçı bir dille çarpıtarak hedef gösterdi. El Sayed, salgın döneminde 1 milyondan fazla kişinin öldüğü ABD'de, 11 Eylül hadisesi bahane edilerek İslâm coğrafyasında harcanan trilyonlarca doların insanların sıhhati ve refahı için harcanması gerektiğini savunmuştu.

Brown Üniversitesi Watson Enstitüsü bünyesindeki araştırma, 11 Eylül sonrasında Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Asya'da yürütülen Amerikan saldırganlığının en az 4,5 milyon insanın canına mâl olduğunu belgeledi.