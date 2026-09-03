Togg’da yeni dönem başladı! T10X ve T10F için 48 aya varan finansman desteği
Togg, T10X ve T10F modelleri için bireysel müşteriler ile filo alımlarına yönelik yeni finansman seçeneklerini sürdürüyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Togg, T10X ve T10F modelleri için bireysel müşteriler ile filo alımlarına yönelik yeni finansman seçeneklerini sürdürüyor.
Elektrikli otomobil almak isteyenlerin yakından takip ettiği Togg kampanyasında T10X ve T10F modelleri için farklı bütçelere göre ödeme seçenekleri sunuluyor. Standart menzil, uzun menzil ve 4More versiyonlarında değişen fiyatların yanı sıra hem bireysel alıcılar hem de filo müşterileri için ayrı finansman paketleri bulunuyor.
Togg’un SUV modeli T10X’te başlangıç fiyatı 1 milyon 909 bin 48 lira olarak açıklandı. Bu fiyat, V1 RWD Standart Menzil versiyonu için geçerli. Uzun menzilli seçeneklerde fiyatlar yükseliyor. T10X V1 RWD Uzun Menzil 2 milyon 219 bin 668 liradan, T10X V2 RWD Uzun Menzil ise 2 milyon 411 bin liradan satışa sunuluyor. Serinin üst versiyonlarından T10X V2 4More Obsidiyen’in fiyatı 3 milyon 218 bin 137 lira seviyesinde bulunuyor.
Togg’un sedan modeli T10F’te giriş seviyesi fiyat 1 milyon 884 bin 980 lira oldu. Bu tutar, T10F V1 RWD Standart Menzil için belirlendi. T10F V1 RWD Uzun Menzil 2 milyon 195 bin 600 lira, T10F V2 RWD Uzun Menzil 2 milyon 370 bin 930 lira fiyatla listeleniyor. T10F V2 4More ise 3 milyon 217 bin 937 liradan alıcı buluyor.
Kampanya kapsamında sınırlı sayıdaki T10F için bireysel müşterilere özel ödeme planları hazırlandı. T10F V2’de 900 bin liralık finansman desteği 10 ay vade ve aylık 90 bin lira ödemeyle sunuluyor. Aynı model için 800 bin liralık diğer seçenekte vade 12 ay, aylık ödeme ise 66 bin 667 lira oluyor. T10F 4More almak isteyenler için 1,5 milyon liralık destek paketi bulunuyor. Bu seçenekte 10 ay vade ve aylık 150 bin lira ödeme planı uygulanıyor.
Daha uzun ödeme planı isteyen bireysel müşteriler için T10F tarafında 48 aya varan seçenekler de yer alıyor. T10F V2 için 1,7 milyon liralık finansman desteği 48 ay vadeyle sunuluyor. Bu pakette aylık ödeme 78 bin 8 lira olarak uygulanıyor. T10F V1’de 1,3 milyon liralık destek için 48 ay vade ve aylık 59 bin 653 lira ödeme seçeneği bulunuyor. T10F 4More’da ise 1,5 milyon liralık paket 36 ay vade ve aylık 78 bin 94 lira ödemeyle listeleniyor.
Togg T10X almak isteyen bireysel müşteriler için de kısa ve uzun vadeli finansman seçenekleri sürüyor. T10X V2’de 700 bin liralık destek 10 ay vade ve aylık 70 bin lira ödemeyle sunuluyor. 600 bin liralık diğer pakette ise 12 ay vade ve aylık 50 bin lira ödeme planı uygulanıyor. T10X 4More için hazırlanan 1,5 milyon liralık seçenekte 10 ay vade ve aylık 150 bin lira ödeme yer alıyor. Uzun vadeli tarafta T10X V2 için 1,7 milyon liralık paket 48 ay vade ve aylık 78 bin 8 lira ödemeyle öne çıkıyor. T10X V1’de 1,3 milyon liralık destek için 48 ay vade ve aylık 59 bin 653 lira ödeme planı bulunuyor. T10X 4More’da ise 1,5 milyon liralık destek 36 ay vade ve aylık 78 bin 94 lira ödemeyle sunuluyor.
Togg, filo müşterileri için de yüzde 100’e varan finansman desteği seçenekleri hazırladı. T10F V2’de 900 bin liralık destek 10 ay vadeyle aylık 90 bin lira ödeme planına sahip. 800 bin liralık diğer seçenekte de vade 10 ay olarak uygulanıyor. T10F 4More için 1,5 milyon liralık destek 10 ay vade ve aylık 150 bin lira ödemeyle sunuluyor. Filo tarafındaki yüksek tutarlı seçeneklerde T10F V2 için 2 milyon 325 bin liralık destek 48 ay vade ve aylık 99 bin 884 lira ödemeyle listeleniyor. T10F 4More’da ise 3 milyon 50 bin liralık destek için 48 ay vade ve aylık 131 bin 31 lira ödeme planı bulunuyor.
T10X filo alımlarında da farklı bütçelere göre finansman paketleri sunuluyor. T10X V2’de 700 bin liralık destek 10 ay vade ve aylık 70 bin lira ödeme planıyla yer alıyor. 600 bin liralık diğer seçenekte 12 ay vade ve aylık 50 bin lira ödeme uygulanıyor. T10X 4More için 1,5 milyon liralık destek 10 ay vadeyle sunuluyor. Daha yüksek tutarlı paketlerde ise T10X V2 için 2 milyon 325 bin lira, T10X 4More için 3 milyon 50 bin lira finansman imkanı bulunuyor. Bu iki yüksek tutarlı seçenekte vade 48 aya kadar çıkıyor. Aylık ödemeler T10X V2’de 99 bin 884 lira, T10X 4More’da ise 131 bin 31 lira olarak belirlenmiş durumda.
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