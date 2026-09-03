Togg’da yeni dönem başladı! T10X ve T10F için 48 aya varan finansman desteği

Togg T10X almak isteyen bireysel müşteriler için de kısa ve uzun vadeli finansman seçenekleri sürüyor. T10X V2’de 700 bin liralık destek 10 ay vade ve aylık 70 bin lira ödemeyle sunuluyor. 600 bin liralık diğer pakette ise 12 ay vade ve aylık 50 bin lira ödeme planı uygulanıyor. T10X 4More için hazırlanan 1,5 milyon liralık seçenekte 10 ay vade ve aylık 150 bin lira ödeme yer alıyor. Uzun vadeli tarafta T10X V2 için 1,7 milyon liralık paket 48 ay vade ve aylık 78 bin 8 lira ödemeyle öne çıkıyor. T10X V1’de 1,3 milyon liralık destek için 48 ay vade ve aylık 59 bin 653 lira ödeme planı bulunuyor. T10X 4More’da ise 1,5 milyon liralık destek 36 ay vade ve aylık 78 bin 94 lira ödemeyle sunuluyor.