Amerikan gazetesinde PKK rezaleti! Başına ödül konulan teröriste köşe

Amerikan hükümetinin PKK/YPG ile olan sıkı ilişkisine de ülkedeki medyada ayak uyduruyor. SDG takma adını kullanan PKK’ya her türlü desteği verip Suriye’de himaye eden ABD gibi Washington Post gazetesi de örgütün yayın organı gibi hareket etmeye başladı. Washington Post, dün terör örgütü PKK’nın elebaşlarından olan Cemil Bayık’ın makalesini sayfasından verip örgüt propagandası yaptı. Gazetenin makalesini yayımladığı Bayık, Türkiye’de olduğu gibi ABD’nin de başına ödül koyduğu teröristler listesinde üst sıralarda yer alıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığının “Adalet için Ödül” adlı Terörle Mücadele Ödül Programı’nın sitesindeki bilgilere göre, ABD devleti Bayık’ın yakalanmasını sağlayacak bilgileri verenlere 4 milyon dolara kadar para ödülü vadediyor.

Karayılan ve Kalkan da var

Programın sosyal medya hesabında 6 Kasım 2018’de paylaşılan mesajda, Bayık’ın yanı sıra PKK’nın diğer elebaşılarından Karayılan">Murat Karayılan ve Duran Kalkan’ın yakalanması için bilgi sağlayanlara da ödül verileceği belirtilmişti.

Mesajda, “PKK’nın önemli liderleri. Bilgi sağlayanlara ödeme imkanı olabilir. Yüzde 100 gizlilik garantisi. Yaşadığınız yer değiştirilebilir” ifadesi kullanılmıştı. Mesajda fotoğrafları yer alan Karayılan için 5 milyon dolar, Bayık için 4 milyon dolar, Kalkan için 3 milyon dolara kadar ödül verilebileceği hatırlatılmıştı.

Türk basınından sert tepki

Uluslararası hukuk kurallarını çiğneyerek teröristbaşı Bayık’ın örgüt propagandası yapmasını sağlayan Washington Post gazetesine uluslararası basın camiası nasıl bir tepki vereceği merak edilirken Anadolu Yayıncılar Derneği, sert tepki gösterdi. Dernek yaptığı açıklamada, “Washington Post gazetesinin terör örgütü mensubu bir kişinin yazısını yayımlaması büyük bir skandaldır. 320 yerel medya kuruluşu, Washington Post’a teröre yardım ve yataklık nedeniyle tepki mektubu gönderecektir. Bizler terörün her türüne ve onun destekçilerine karşı tepkimizi ortaya koymaya devam edeceğiz. Bu skandal yaklaşım terörle mücadelede ikiyüzlü uygulamanın yeni ve vahim bir örneğidir” dedi.