  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Şamil Tayyar’dan tepki: Bu makul sayılmaz! Direniriz

23 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

İHA'yı sapanla vurdu! Kahraman ilan edildi

Interpol’den Türkiye açıklaması: Bazı yanlış anlaşılmalar oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenelere müjde!

CHP'li Şener, Bakan Soylu'nun korumalarını hedef aldı! Önce üzerine yürüdünüz şimdi de linç mi edeceksiniz?

Böyle yüzsüzlük görülmedi! Davutoğlu'nun birlikte 'ekonomik Kurtuluş Savaşı' başlatmak istediği Kılıçdaroğlu: Çapsız Davutoğlu

Dolar için yeni tahmin! 'Hükümet bir tercih yaptı' dedi ve dövizin oynaklığını açıkladı

Arabada camları açmadan telefonla konuşanlar dikkat! Dr. Teoman Karadağ'ın uyarısı şok etti

AK Parti Grup Başkanvekili Turan sert tepki! CHP Genel Başkanı FETÖ sözcüsü gibi
Dünya Amerikan ekonomisine darbe ilk darbe vuruldu! Fiyatlara yüzde 25 zam açıklaması
Dünya

Amerikan ekonomisine darbe ilk darbe vuruldu! Fiyatlara yüzde 25 zam açıklaması

ABD ve Kanada tarihinin en yüksek enflasyonu ile mücadele ederken, ülkelerin en büyük mağazalarından biri Dollar Tree, enflasyon nedeniyle ürün fiyatlarına yüzde 25 zam yapacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 08:33:00 -
Amerikan ekonomisine darbe ilk darbe vuruldu! Fiyatlara yüzde 25 zam açıklaması

ABD ve Kanada'da yaklaşık 16 bin şubesi bulunan firmanın yazılı açıklamasında, "rekor enflasyonla mücadele edebilmek için" ürün fiyatlarının yüzde 25 artırmak zorunda kalındığı belirtildi.

İlk darbe mağazalardan geldi

Mağazalarında istisnasız tüm ürünleri yıllardır 1 dolara satan Dollar Tree, aralık ayından itibaren 2 binden fazla şubesinde fiyatları 1,25 dolara çıkaracağını, yükselen işletme maliyetleri doğrultusunda yeni uygulamanın 2020'nin ilk çeyreğinin sonunda tüm mağazalarında geçerli olacağını kaydetti.

Şirket, 2021'in üçüncü çeyreğine ilişkin mali açıklamasında, fiyatlandırma testlerinin "yeni fiyat noktasının geniş tüketici tarafından kabul edildiğini gösterdiğini" bildirdi.

1993'e kadar tabela adı "Sadece 1,00$" olan ve 35 yıldır "her şey bir dolar" stratejisini benimseyen şirket yönetimi, aldıkları son kararın "kısa vadeli veya geçici piyasa koşullarına bir tepki olmadığını" ifade etti.

ABD'nin Virginia eyaletinde 1986 yılında faaliyete geçen Dollar Tree, 35 yıldır mevsimlik ürünler, oyuncaklar, kırtasiye, ev dekorasyonu, mutfak eşyaları ve kutlama malzemeleri gibi ürünleri sadece 1 dolara satmasıyla biliniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyayı sarsacak kriz habercisi! Çin’deki üretim yüzde 23.3 düştü
Ekonomi

Dünyayı sarsacak kriz habercisi! Çin’deki üretim yüzde 23.3 düştü

Dünyada ekonominin en önemli göstergelerinden olan çelik üretimine ilişkin Çin’den gelen veri, dünyayı bekleyen büyük bir krizin habercisi o..
Bayraktar TB3 için kritik gelişme! Canlı yayında duyurdu
Gündem

Bayraktar TB3 için kritik gelişme! Canlı yayında duyurdu

TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, Bayraktar TB3 S/İHA’da kullanılacak PD170 motorunun teslim edildiğini ..
Faşizan karar sonrası harekete geçildi
Ekonomi

Faşizan karar sonrası harekete geçildi

Bolu Belediye'nin CHP'li faşist başkanı Tanju Özcan'ın daha önce hayata geçireceklerini duyurduğu "Yabancılardan nikah parası olarak 100 bin..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay