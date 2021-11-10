Amerikan dergisinden de SİHA övgüsü

Münübe Yılmaz

Amerika merkezli National Interest dergisinde “Drone'larla süper güç olunur mu? Türkiye'nin buna bir cevabı var” başlıklı dikkat çekici bir makale yayınlandı. Charlie Gao tarafından kaleme alınan ve Türk SİHA’larının başarılarının tartışılmaz olduğunun vurgulandığı makalede, SİHA’ların Şubat ve Mart 2020'de Suriye’de yaptığı işlerle Türkiye'nin yerli drone ve silah endüstrisine ışık tuttuğu belirtildi. Türk insansız hava araçlarının Suriye’de çok sayıda Rus yapımı hava savunma aracını imha ettiğine değinilen makalede ROKETSAN tarafından üretilen ve insansız hava araçları, hafif saldırı uçakları ve düşük taşıma kapasiteli hava platformları için hava-kara görevlerinde kullanılmak üzere geliştirilen lazer güdümlü bir akıllı mühimmat ailesi olan Mini Akıllı Mühimmat’a [MAM-L] ise ayrı bir parantez açıldı.

Mini Akıllı Mühimmat’a övgüler düzüldü

Mini Akıllı Mühimmat’a övgüler düzülen makalede, “Küresel teröre karşı savaş sırasında Amerikan MQ-1 Predator insansız hava araçlarının karakteristik silahı AGM-114 Hellfire füzesi olduğu gibi, Türkiye de MAM-L füzesinde drone-ideal bir silah geliştirmiştir. Bununla birlikte, drone ve helikopter varyantlarında benzerliğini koruyan Hellfire'ın aksine, MAM-L, ana füzesinden drone'a özgü bir silah olacak şekilde önemli ölçüde yeniden tasarlandı. MAM-L, Türk L-UMTAS tanksavar füzesinden türetilmiştir. MAM-L ayrıca, yalnızca tandem HEAT savaş başlığına sahip olan L-UMTAS'tan daha fazla savaş başlığı türüyle de mevcuttur. MAM-L, muhtemelen daha çeşitli hedeflere karşı kullanılabileceği beklentisiyle, yüksek patlayıcı parçalanma, termobarik ve tandem HEAT savaş başlıkları ile sunulmaktadır. Bu, hem parçalanma hem de HEAT etkisinde iyi olabilen daha büyük savaş başlıklarının aksine, belirli hedef türleri için optimize edilmiş özel varyantlar sunarak savaş başlığının küçük boyutunu oluşturan diğer mikro drone mühimmatlarıyla uyumludur. MAM-L, Türkiye'nin silah sanayisini geliştirmeye yaptığı yatırımın meyvesini verdiğini kanıtlıyor” ifadelerine yer verildi.