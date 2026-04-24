Amerikan basınından çarpıcı Hamaney iddiası! 'Bir bacağı üç kez...'

Amerikan basını İran Dini Lideri Mücteba Hamaney'in sağlık durumu hakkında dikkat çekici bazı iddialarda bulundu.

New York Times'a dayandırılan haberde Hamaney'in yaralı olduğu, hatta bacağının üç kez ameliyat edildiği ve protez beklediği öne sürüldü. Haberde ayrıca bir elinden de ameliyat olduğu ve el fonksiyonlarını yavaş yavaş geri kazandığı bildirildi.

Haberde yetkililerin yüzü ve dudaklarının ağır şekilde yandığını, bunun konuşmasını zorlaştırdığını ve nihayetinde estetik cerrahiye ihtiyaç duyacağı belirtildi.

