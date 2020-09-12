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Aktüel Amerikan basını İsrail-Bahreyn anlaşmasının arka planını yazdı
Aktüel

Amerikan basını İsrail-Bahreyn anlaşmasının arka planını yazdı

Axios'un haberine göre, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) 13 Ağustos'ta yaptığı anlaşmanın ardından, Bahreynli yetkililer Beyaz Saray'daki yetkilileri arayarak, İsrail ile anlaşan bir sonraki ülke olmak istediklerini söyledi - Trump'ın Başdanışmanı Jared Kushner'in geçen haftaki BAE ve İsrail ziyaretinin ardından, Bahreyn'e gittiğinin anımsatıldığı haberde, bu seyahatte Kushner'in Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife için kendi parasıyla bir Tevrat satın aldığı ve bunu Kral Bin İsa'ya hediye ettiği belirtildi

Yeniakit Publisher
2020-09-12 01:46:51 -
Amerikan basını İsrail-Bahreyn anlaşmasının arka planını yazdı

WASHINGTON (AA) - ABD merkezli yayın kuruluşu Axios, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) 13 Ağustos'ta yaptığı anlaşmanın ardından, Bahreynli yetkililerin Beyaz Saray'daki yetkilileri arayarak, İsrail ile anlaşan bir sonraki ülke olmak istediklerini söylediklerini yazdı.

Axios'ta Barak Ravid imzasıyla yayımlanan bir haberde, İsrail ve Bahreyn arasında bugün varılan anlaşmanın arka planı anlatıldı.

Haberde, 13 Ağustos'ta İsrail ve BAE arasında bir anlaşmaya varıldığının duyurulmasından saatler sonra üst düzey Bahreynli yetkililerin, ABD Başkanı Donald Trump'ın başdanışmanı Jared Kushner ve Beyaz Saray Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Avi Berkowitz'e ulaşarak "İsrail ile barış anlaşması yapan bir sonraki ülke biz olmak istiyoruz." dedikleri anlatıldı.

İsrail ve Bahreyn arasında uzun süredir kapalı kapılar ardında yürüyen "gizli bir ilişki" olduğuna işaret edilen haberde, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tamamen kurulması anlaşmasının sadece 29 gün aldığına dikkati çekildi.

Haberde, Kushner ve Berkowitz'in yanı sıra ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook, Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu Genel Müdürü Miguel Correa, ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman gibi isimlerin, Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamad Al Halife, veliaht prensin bazı üst düzey danışmanları ve Bahreyn'in Washington büyükelçisi gibi isimlerle görüşmeler yürüttükleri belirtildi.

- Kusher, kendi parasıyla aldığı Tevrat'ı Bahreyn Kralı'na hediye etmiş

İsrail kanadında da İsrail'in Washington Büyükelçisi Ron Dermer ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun görüşmelerde aktif yer aldığının belirtildiği haberde, BAE-İsrail anlaşmasının aksine, Bahreyn-İsrail anlaşmasının, Netanyahu'nun koalisyon ortaklarından bile saklandığı aktarıldı.

Kushner'in geçen haftaki BAE ve İsrail ziyaretinin ardından, Bahreyn'e gittiğinin anımsatıldığı haberde, bu seyahatte Kushner'in Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife için kendi parasıyla bir Tevrat satın aldığı ve bunu Kral Bin İsa'ya hediye ettiği belirtildi.

Beyaz Saray'ın BAE-İsrail anlaşmasının 15 Eylül'deki imza töreninden önce Bahreyn ve İsrail arasındaki anlaşmayı da sağlamak istediğine işaret edilen haberde, böylece iki Arap ülkesinin aynı gün İsrail ile normalleşme anlaşması imzalamasının dünyaya daha güçlü bir mesaj göndereceği vurgulandı.

- BAE ve Bahreyn'den İsrail ile normalleşme anlaşması

Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü Arap ülkesi oldu. İsrail ile BAE arasındaki anlaşmanın imza töreni, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da yapılacak.

Öte yandan Trump, bugün BAE'nin ardından bir diğer Körfez ülkesi Bahreyn'in de İsrail ile ilişkileri normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

Bahreyn, Mısır'ın, Ürdün'ün ve BAE'nin ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi oldu.

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