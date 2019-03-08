Amerikalıların İsrail’e desteği en alt seviyede

MÜNÜBE YILMAZ

Şeytan Trump yönetiminin aksine, Amerikalıların İsrail’e nefreti ve Filistin’e sempatisi artıyor. Bu gerçeği Gallup araştırma şirketi tarafından yapılan ‘dünya olayları araştırması’ da çok net bir şekilde ortaya koydu.

Araştırmaya göre ABD’lilerin Filistin’le yaşanan çatışmada İsrail’e verdiği destek bu yıl 5 puan düşerek yüzde 59’a indi.

Bu oranın son 10 yılın en düşük seviyesi olduğu belirtildi. Demokratların İsrail’e desteği yüzde 6 gerilerken, Cumhuriyetçilerde bu oran yüzde 13’ü buldu. Amerikalıların Filistin’e verdiği destek ise yüzde 21’e yükseldi.