Amerikalıların ardından aynı iddiayı İngilizler gündeme getirdi! O iki ülkeyi NATO’ya dahil ediyorlar!

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, Soğuk Savaş yıllarının iki kutuplu dünyasını yeniden şekillendiriyor. Kuzey'deki savaş nedeniyle kendi güvenlerinden endişe eden ülkeler, NATO'ya katılım için planlamalar yapıyor.

Ukrayna'nın NATO'ya girme planı, Kiev adına olumsuz sonuçlanırken, İngiliz The Times gazetesinde çarpıcı iddia gündeme geldi. Bölge ülkelerinden Finlandiya ve İsveç'in birliğe dahil edilmesi için çalışmaların yürütüldüğü belirtildi.

"Bu yaza ittifaka katılacaklar”

Gazetede yer alan habere göre, konuyla ilgili bir yetkili, "Rusya'nın büyük bir stratejik hata yaptığını" belirterek söz konusu iki ülkenin yaz aylarında ittifaka katılmaya hazır göründüğünü ifade etti.

ABD'li yetkililer, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Finlandiya ve İsveç'in üyeliğinin görüşüldüğünü söyledi. Haberde, Finlandiya'nın haziran ayında, İsveç'in de onu müteakip başvuru yapmasının beklendiği vurgulandı.

Rus vekil tehdit etmişti: Onları bitiririz!

Rus milletvekili Vladimir Dzhabarov, Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının 'korkunç bir trajedi' olacağını belirterek tehditler savurmuştu.

Finlandiya'nın NATO'ya katılması durumunda Rusya'nın "meşru hedefi" olacağını belirten milletvekili "Finlandiya bu hamlesi ile ülkelerinin yok edilmesini güvence altına alır" ifadelerini kullanmıştı.









