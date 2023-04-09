Amerikalılara kötü haber: Yükselen deniz seviyesi, milyarlarca insanı tehdit ediyor! Tonlarca buz eridi

Yükselen deniz seviyesi, milyonlarca insanı tehdit ediyor!

Deniz seviyesinin yükselmesi genellikle su baskını riski bağlamında, hangi karasal alanların sular altında kalacağına yönelik düşünülüyor.

Ancak kıyıların tamamen düz olmadığı bölgelerde, denizlerin yükselmesi ilk etapta akla gelmeyen bir başka tehdit oluşturarak, bölgede yaşayanların temel ihtiyaçlarına ulaşamamasına yol açabilir.

Yeni bir araştırmaya göre, ABD’nin kıyı bölgelerinde yaşayan milyonlarca insan, yüksek gelgitler veya fırtınalar sırasında dönemsel olarak izole hale gelme riskiyle karşı karşıya. Bundan da kötü olan senaryo ise, yeni adaların oluşması ve diğer topluluklardan kalıcı olarak kopmaları.

Bu risk bireysel evleri, mahalleleri ve daha büyük toplulukları yakından ilgilendiriyor. Yeni bir araştırmaya göre, içinde bulunduğumuz yüzyılda bu durumun yaşandığını göreceğiz.

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Araştırmacılara göre, deniz seviyesindeki yükseliş, yüksek tahminler düzeyinde olursa, yalnızca ABD’de 2100 yılına kadar 9 ile 12 milyon insan bu durumdan etkilenebilir.

gıdahattı'nın derlediği haberde: Yeni Zelanda'daki Canterbury Üniversitesi'nde Çevre Mühendisi olan Tom Logan ve M. J. Anderson ile Maryland Üniversitesi'nden Allison Reilly tarafından yürütülen çalışmada yükselen deniz seviyeleri nedeniyle izole hale gelmesi muhtemel ABD popülasyonları ele alındığı belirtildi.

İzole olmak, ne anlama geliyor?

Yükselen denizler bazı bölgeleri tamamen çevreleyip ada haline getirebilir. Öte yandan okyanusun taşma düzeyinde yükselmesi veya önemli karayolları veya köprülere zarar vermesi durumunda da “izolasyon” durumu ortaya çıkabilir.

Bu durum kasırga gibi şiddetli hava olayları sırasında olabileceği gibi, seviyeleri yükseldikçe yüksek gelgitler sırasında daha sık meydana gelebilir.

İzole olma durumu; yükselen deniz seviyesi veya yaşanan şiddetli hava olayları nedeniyle insanların geçici veya kalıcı olarak altyapı, ulaşım ve temel ihtiyaçlarından mahrum kalması şeklinde tanımlanabilir.

Örneğin yolları su basmasın marketlere erişimi engelleyerek insanların yiyecek bulmasını engelleyebilir. Kıyı bölgelerinde yaşayanlar yüksek gelgitlerde market gezilerini buna göre planlayarak uyum sağlayabilse de okyanus seviyelerinin yükselmeye devam ettiği bir çağda bu yalnızca geçici bir çözüm olabilir.

İzolasyonun su baskının neden olduğu akut sorunlardan daha önemsiz gibi düşünülebildiğini ifade eden araştırmacılar, bununla birlikte izolasyonun kıyı bölgesinde yaşayan insanlar için yükselen denizlere yönelik plan yapmaya ve uyum sağlamaya çalışmanın önemli bir parçası olduğunu belirtiyor.

Araştırmaya göre, ABD'de deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle izolasyon riski altında olan insan sayısı, su baskını riski altında olan insan sayısından %30 - 90 arasında daha fazla. Üstelik izolasyon riski genellikle su baskını riskine kıyasla daha erken ortaya çıkıyor.

Sel için düşük riskli kabul edilen birçok alan, izolasyon riskiyle karşı karşıya. Yeni çalışma, ABD'deki milyonlarca insanın izolasyon riski altında olduğunu, buna karşın 2080'den önce su baskını riski altında olmadığını gösteriyor.

Araştırmadan elde edilen sonuçlar Nature Climate Change dergisinde yayınlandı.

Diğer yandan yeni tahminlere göre dünyada tüm insanlık tehtid altında; 6,4 trilyon tondan fazla buz eridi: Yükselen deniz seviyesi dünya için yıkıcı olabilir

14 bin yıl önce Avrasya buz tabakasının erimesi okyanus seviyesini 8 metreye kadar yükseltmişti. Bilim insanları da bu örneğe dayanarak günümüzün ısınan dünyasında Antarktika'daki buzların ne kadar hızlı eriyip küresel deniz seviyelerini yükseltebileceğini araştırıyor.

Bilim insanları, küresel deniz seviyesinin yükselmesini daha iyi tahmin edebilmek için buz tabakalarının geri çekilme oranlarını izliyor. Antarktika ve Grönland 1990'lardan bu yana 6,4 trilyon tondan fazla buz kaybederek küresel deniz seviyesini en az 17,8 milimetre artırdı. İki buz tabakası birlikte, toplam deniz seviyesindeki yükselmenin üçte birinden fazlasından sorumlu.

Nature Geoscience'da yayınlanan çalışmaya göre, günümüz Grönland buz tabakasının içerdiği su miktarının yaklaşık üç katını barındıran devasa Avrasya buz tabakası, hızlı bölgesel ısınma sonucu sadece 500 yıllık bir süre zarfında eridi.

Araştırmacılar, Antarktika çevresindeki hava ve okyanus sıcaklıklarının öngörüldüğü gibi artması ve son buzul çağının sonundaki sıcaklıklarla eşleşmesi durumunda, buzun bir günde yüzlerce metre geriye doğru ilerlemesinin, günümüz buzullarının daha önce düşünülenden daha erken çökmesini tetikleyebileceğini söylüyor. Bu da küresel deniz seviyeleri için yıkıcı olabilir diyerek duyurdular...