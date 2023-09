Amerikalılar kart borcunu ödemiyor!

ABD’de kredi kartı şirketleri Küresel Finans Krizi dışında neredeyse 30 yılın en yüksek ivmesinde zarar ediyor. CNBC’nin haberine göre söz konusu istatistik Wall Street devi Goldman Sachs kaynaklarından geliyor.

Finansgundem.com’un derlediği bilgilere göre kredi kartı şirketlerinin zararları Eylül 2021’de dibe vurmuştu ve ilk artışlar muhtemelen Amerikan hükümetinin pandemi teşviklerini sona erdirmesiyle başlamıştı. Ancak kayıplar 2022’nin ilk çeyreğinden bu yana hızlı bir şekilde arttı. Goldman kaynaklarına göre, kayıplardaki artış oranı yakın tarihte sadece 2008 resesyonu sırasında görülebildi. Wall Street devine göre, kayıpların sona ermesi de pek yakın gözükmüyor.

Kayıplar şu an için dipten 1,5 yüzdelik puan artışlar %3,63 seviyesine dayandı. Goldman Sachs ise söz konusu oranın 1,3 yüzdelik puan artarak %4,93’e geleceğini öngörüyor. Söz konusu oran ABD Merkez Bankası New York Şubesi verilerine göre Amerikalıların kendi kredi kartlarına 1 trilyon dolardan fazla borçlu olduğu bir rekor dönemi sırasında görülüyor.

Goldman Sachs Analisti Ryan Nash konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Temerrütlerin gelecek yılın ortasına kadar mevsimsel ortalamalarının altında performans göstermeye devam edebileceğini öngörüyoruz. Bizim görüşümüze göre çoğu kredi kartı ihraççısı 2024’ün sonlarına ve 2025 başlarına kadar kayıplarında zirveye ulaştığını görmeyecek” ifadelerine yer verdi.

Analiste göre olağandışı bir dinamikse kredi kayıplarının ekonomik gerilemenin dışında yükseliyor olması.

Nash son beş kredi kartı kayıp döngüsünden üçünün resesyonlarla karakterize edildiğine dikkat çekti. Goldman analisti ekonomik resesyon sırasında gerçekleşmeyen iki kredi kartı kayıp dalgasınınsa 90’ların ortalarında ve 2015’ten 2019’a kadar olduğunu söyledi. Nash tarihsel göstergeleri kayıpların devam edip edemeyeceğini görmek için bir rehber olarak kullanıyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Nash, “Bizim görüşümüze göre bu döngü 1990’ların sonlarında yaşanan kayıpların özelliklerine benziyor ve biraz da 2015 ila 2019 arasındaki döngüyle benzerlikler taşıyor. Bu dönemlerde güçlü bir kredi büyümesi döneminin artından kayıpların artmış ve aynı hızda döngüde şimdikine benzer bir normalleşmenin hızı görülmüştü” dedi.

Tarihsel göstergeler kayıpların kredilerdeki büyümenin zirveye ulaşmasından altı ila sekiz çeyrek sonrasında zirveye ulaşma eğiliminde olduğunu gösteriyor. Bu da kredilerde normalleşme yolunun henüz yarısında olunduğu anlamına geliyor. Nash bu sebeple normalleşme için 2024 sonu ve 2025 başını gösteriyor.

Nash kredi kartı sağlayıcıları arasında en fazla risk altında olan firmanın Capital One Financial olduğunu söyledi. Analiste göre ikinci sırada ise Discover Financial yer alıyor.