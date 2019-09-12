0553 313 94 23

Amerikalı vekillerden Pompeo'ya "Keşmir" çağrısı

Amerikalı vekiller, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya, Cammu Keşmir'de uyguladığı kısıtlamalara son vermesi için Hindistan'ı ikna etmesi çağrısı yaptı

12 Eylül 2019 Perşembe 14:06
Amerikalı vekillerden Pompeo'ya "Keşmir" çağrısı

ANKARA (AA) - ABD Temsilciler Meclisi üyesi iki vekil, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya, Hindistan'ın Cammu Keşmir'de uyguladığı kısıtlamalara son vermesi için Yeni Delhi yönetimini ikna etmesi çağrısında bulundu.

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, Temsilciler Meclisi üyesi Hint-Amerikan Pramila Jayapal ile James P. McGovern, Pompeo'ya yazdıkları mektupta, Dışişleri Bakanı'ndan Hindistan'ı Cammu Keşmir'deki iletişim karartmalarına son vermesi ve tutuklananları serbest bırakması konusunda ikna etmesini istedi.

Mektuplarında, Pompeo'ya, Cammu Keşmir'de uyguladığı kısıtlamalara son vermesi için Yeni Delhi yönetimine baskı kurması çağrısı yapan iki vekil, en kısa sürede bölgeye uluslararası medyanın ve bağımsız insan hakları gözlemcilerinin girebilmesi talebinde bulundu.

Eyalette yaklaşık 40 gündür devam eden "krize" ilişkin ciddi endişeleri olduğunu belirten vekiller, hastanelerin hayat kurtarıcı ilaçlara ulaşabilmesi, Keşmir halkının toplanma ve ibadet etme haklarının korunması gerektiğini vurguladı.

İki vekil ayrıca Hindistan hükümetine, Hint tarihi ve demokrasisinin bir prensibi olan dini hoşgörünün sürdürülmesini sağlama çağrısı yaptı.

- Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.

Kararının ardından bölgede Hint güvenlik güçleri Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve sivil halk üzerindeki baskıları, yoğunlaştırmış, bölgedeki tüm yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.










Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 14:06
  1. ABD
  2. Cammu Keşmir
  3. Hindistan
  4. Keşmir
  5. Mike Pompeo

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akıllı Tavşan Momo Forum Kayseri’de
    1. Akıllı Tavşan Momo Forum Kayseri’de
    2. Cami kapısında para bulmuşlardı!..
    3. Nano teknolojili, sağlıklı, renkli ev..
    4. ALES giriş belgeleri açıklandı
    5. Yusuf Kaplan'dan kabine değişikliği..
    6. 2019 ALES giriş belgeleri açıklandı
    7. Kaçak direksiyon eğitimine yönetmelik..
    8. Adana'da okul önlerinde "sigara..
    9. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tren..
    10. Manisa’da yenidoğan hasta sevkinin..
    11. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri..
    12. Fransa Ulusal Meclis Başkanına..
    13. Taş medreseliler ‘12 Eylül Darbesi’nde..
    14. İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık..
    15. Johnson'ın Kraliçe'ye yalan söylediği..
    16. Diyarbakırlı ailelere Çorumlu..
    17. Edirne'de Tarihi köprünün ayaklarında..
    18. Yaşlı kadına gaspçı şoku
    19. Yalova’ya 20 bin kişilik yeni istihdam..
    20. Galatasaray'ın yeni su sponsoru Aroma
    21. Ardahan’da yakalanan FETÖ şüphelisi..
    22. Safranbolu Belediyesi çalışmalarını..
    23. Kartal’ın ilk Satranç Akademisi..
    24. Kırıkkale'de yangın
    25. 56. Antalya Altın Portakal Film..
    26. Eylem yapan ailelerle HDP’liler..
    27. AB Rusya'ya yaptırım süresini 6 ay..
    28. AK Parti Gençlik Kolları’ndan 12 Eylül..
    29. Devrek simidi yurt dışı yolcusu
    30. Kuzey Ege’ye kuvvetli rüzgar ve..
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı