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İSLAM Amerikalı kadın İslam'la şereflendi
İSLAM

Amerikalı kadın İslam'la şereflendi

Yeniakit Publisher
2024-05-16 10:00:00 -
Amerikalı kadın İslam'la şereflendi

Bayburt'a yerleşen Amerikalı kadın Müslüman olup Kübra ismini aldı.

Bayburt'a yerleşen Amerika vatandaşı Kendra Dawn Warnick, İl Müftülüğünde gerçekleştirilen ihtida töreniyle Müslüman oldu. Warnick, İslamiyet’ten etkilendiğini, bu sebeple Müslüman olmaya karar verdiğini belirterek Kelime-i Şehadet getirdi.

Amerika vatandaşı Kendra Dawn Warnick, Bayburt İl Müftülüğünde gerçekleştirilen ihtida töreniyle Müslüman oldu. Kendra Dawn Warnick, İslamiyet’ten etkilendiğini söyleyerek Müslüman olmaya karar verdiğini belirterek Kelime-i Şehadet getirdi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan merasimde, İl Müftüsü Bayram Danacı, Dawn Warnick'e İslamiyet hakkında bilgiler verdi, ardından Danacı, Warnick'e Kelime-i Şehadeti tekrar ettirdi. Müslüman olan Warnick ise Kübra ismini aldı.

Müftü Danacı, Allah katında en güzel amellerden birinin bir insanı İslam ile buluşturmak olduğunu belirterek, "Siz şimdi İslam'a göre hayatınızda bütün günahlardan arınmış, tertemiz yepyeni bir sayfa açtınız. Müslüman olduğunuz andan itibaren geçmiş günahlarınızı Allah Teâlâ'nın bağışladığını yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim bildirmekte ve Peygamber Efendimiz müjdelemektedir. Biliniz ki insanların günahlarını sadece yüce Allah affeder. Sadece ona yönelerek tövbe edilmeli ve bağışlanma dilenmelidir. Siz, İslam'ı hak din olarak kabul ettiniz ve Müslüman oldunuz. Bizler de burada ikrarınıza şahit olduk. Mübarek olsun" dedi.

İl Müftüsü Danacı, Kendra Dawn'a Warnick'e İhtida Belgesi, Kur'an-ı Kerim Meali ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çeşitli kitaplar hediye etti.

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