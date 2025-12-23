Amerikalı gazetecinin Suriye'de gözaltına alındığı iddia edildi

Suriyeli yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamalarda Amerikalı gazeteci Bilal Abdulkerim'in Suriye'nin kuzeyinde gözaltına alındığı bildirildi.

2014 yılından bu yana Suriye'de gazetecilik faaliyetleri yürüten Bilal Abdulkerim, 2020 yılında Tahriru'ş Şam Heyeti (HTŞ) tarafından gözaltına alındıktan yaklaşık altı ay sonra serbest bırakılmıştı.

İslami bir aktivist kurum olan DOAM'ın paylaştığı haberde, Bilal Abdulkerim'in Halep'in doğusundaki El Bab kentinde gözaltına alındığı aktardı.

Bilal Abdulkerim son dönemde YouTube üzerinden yaptığı yayınlarda yeni Suriye yönetimini eleştiren ifadeleriyle öne çıkıyordu.

Amerikalı gazetecinin gözaltına alındığına yönelik haberlerle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Abdulkerim, 2020 yılı Ağustos ayında gözaltına alınıp 17 Şubat 2021'de serbest bırakıldığında HTŞ'ye bağlı medya ofisinden yapılan açıklamada şu ifadeleri kullanılmıştı:

"Bilal Abdulkerim’in, hakkındaki iki hüküm birleştirilerek bir yıl hapsi hakkındaki hükmün (ilk dava için bir yıl, ikinci dava için 6 ay) ilanından ve mahkeme tarafından onaylanmasından sonra, Atme bölgesinin önde gelenleri ve bir grup şahıs mahkemeye af talebinde bulundu. Kadılar bunu değerlendirdikten sonra, serbest bırakılma şartlarına uyulması temelinde teklif kabul edildi. Ki bu şartlar kamu meseleleri ve askeri faaliyetleri ile bağlantılıdır.

Bilal Abdülkerim geçtiğimiz Ağustos ayında, kendisine karşı bir dizi suçlama yöneltilerek tutuklanmıştı. Bunlardan en önemlileri şunlardı:

- Özgürleştirilmiş bölgelerde kamu güvenliğini ihlal eden gruplarla beraber çalışmak,

- Meşruiyet olmaksızın yerel yetkililere karşı kışkırtma

- Delil olmadan kurumlara karşı yalan bilgi yaymak

- Yargı tarafından aranan kişilerle röportaj yapmak ve asılsız bilgi uydurmak"

Kaynak: Mepa News