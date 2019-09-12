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Amerikalı gazeteciden alçaklık! Türk bayrağına hakaret etti

Alçaklıkta sınır tanımayan ABD'li gazeteci Lindsey Snell, sınırın öte tarafından Türk bayrağına hareket çeken bir poz vermeye kalktı.

12 Eylül 2019 Perşembe 17:42
Amerikalı gazeteciden alçaklık! Türk bayrağına hakaret etti

Amerika Birleşik Devletleri'nde çok sayıda kişi, gazetecilik faaliyeti adı altında terör örgütü YPG/PKK propagandası için görev yapıyor.

O isimlerden birisi olan alçak gazeteci Lindsey Snell, Suriye'ye giderek YPG kamplarından paylaştığı görüntülerle Türkiye karşıtı haberlerin altına imzasını atıyor.

Sosyal medya hesabından da terör propagandası yapan Lindsey Snell, sınırın öte tarafından aşağılık bir poz verdi.

Türk bayrağına el hareketi yapmaya kalkan Lindsey Snell'in arkasında, YPG/PKK paçavrası yer aldı.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 17:42
  1. Lindsey Snell
  2. terör örgütü YPG/PKK
  3. terör propagandası

YORUM YAZ

  • hasanhasan6 dk önce
    Haber değeri olmayan birini ve olayı yayınlamamak çok daha iyidir.Sayın akit ! okuyucu,yorumcu kitlen gayet kaliteli fakat siz habercilikte bu kalitenin gerisinde kalmayın
  • hercaihercai12 dk önce
    USTELIK, AMERKAN CASUSU LAWRENCE GIBI BU KADIN DA BASINI ORTUYOR!
  • hercaihercai14 dk önce
    DAHA ONCE TUTUKLANMIS ZATEN, HABER DE BOS OLMUS? TURKIYE BUNLARI TUTUKLAYIP SERBEST BIRAKIRSA TUM PARMAKLARINI TURKIYE BAYRAGINA KARSI SALLARLAR! ADALET YOK ADALET, VARSA DA ZENGINLERE VAR! AMERIKAN USULU GIDIYORUZ VESSELAM!

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