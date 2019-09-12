Amerikalı gazeteciden alçaklık! Türk bayrağına hakaret etti
Alçaklıkta sınır tanımayan ABD'li gazeteci Lindsey Snell, sınırın öte tarafından Türk bayrağına hareket çeken bir poz vermeye kalktı.12 Eylül 2019 Perşembe 17:42
Amerika Birleşik Devletleri'nde çok sayıda kişi, gazetecilik faaliyeti adı altında terör örgütü YPG/PKK propagandası için görev yapıyor.
O isimlerden birisi olan alçak gazeteci Lindsey Snell, Suriye'ye giderek YPG kamplarından paylaştığı görüntülerle Türkiye karşıtı haberlerin altına imzasını atıyor.
Sosyal medya hesabından da terör propagandası yapan Lindsey Snell, sınırın öte tarafından aşağılık bir poz verdi.
Türk bayrağına el hareketi yapmaya kalkan Lindsey Snell'in arkasında, YPG/PKK paçavrası yer aldı.
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