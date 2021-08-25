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Gündem Amerika’dan ödül aldı, Taliban’ı işgalci ilan etti!
Gündem

Amerika’dan ödül aldı, Taliban’ı işgalci ilan etti!

İkiyüzlülüğüyle mide bulandıran sözde kadın hakları savunucusu Canan Güllü, şimdi de Taliban üzerinden İslam düşmanlığı yapmaya başladı. Kendisine ödül veren ABD’nin Afganistan’daki işgaline ağzını açamayan Güllü, Taliban’ı işgalci olarak nitelendirip Şeriat’a saldırdı.

Yeniakit Publisher
2021-08-25 11:50:00 -
Amerika’dan ödül aldı, Taliban’ı işgalci ilan etti!

 yeniakit.com.tr 

Kendisini, “Cesur kadın hakları savunucusu” olarak pazarlayan ama sosyeteden bir erkek kadına şiddet uygulayınca ağzını açamayan Türkiye Kadın Hakları Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, İslam karşıtlığını açıkça dile getirdi. Aylar önce, “İstanbul Sözleşmesi’ne karşı olanlara dava açacağız” şeklindeki açıklamasıyla Türk İslam aile yapısını delik deşik eden sözleşmeyi savunan batı hayranı Güllü, Türkiye’de kadınların başına bela olma hedefini büyüterek gözünü Afgan kadınlara dikti.

Ses ver dünya” başlıklı bir yazı yayınlayan Canan Güllü, Taliban’ın kadınlara üniversiteyi yasakladığını ve burka zorunluğu getirdiğini ileri sürdü. Güllü, “Dünya Taliban’ın işgaline kulaklarını tıkarken, Afganistan’da demokrasiye, insanlığa, onurla yaşamaya ve güçlü bir geleceğe inanan binlerce kişi canı pahasına Taliban’ı protesto etmekte. Afganistan’daki bu demokrasi arayışının sesi hepimizin kulaklarında nüksetmeli, bizi harekete itmelidir.” ifadelerini kullandı.

Kendi karanlık zihniyetini gizlemeye çalışarak, “Gelin birlikte dünyayı aydınlatalım.” çağrısı yapan Canan Güllü, “Ülkemizde yalan yanlış söylemleri besleyen sahte şeyh ve tarikatların bazıları zaman zaman ses yükselterek şeriat düzeni isterler. Biliyoruz ki bu istek daima kursaklarında kalacaktır.” diyerek İslam’a da saldırdı.

Türkiye’de kadınlara yönelik şiddeti engellemek yerine daha da körükleyen İstanbul Sözleşmesi’ni savunarak kadınların başına bela olan Canan Güllü, yine sözde kadın haklarını kılıf yaparak gözünü Afganistan’a dikti. Ancak Canan Güllü’nün amacının Afganistan’daki kadınların hakkını savunmak olmadığı, yine kendi icraatlarından açıkça belli oluyor.

ABD ödül verdi, şiddete gözünü yumdu

Canan Güllü, kendisini, “Cesur kadın hakları savunucusu” olarak tanıtasa da, kendi mahallesinden bir erkek kadına şiddet uygulayınca ağzını dahi açmıyor. Kendi kesimi kadınları dövdüğü zaman kafasını kuma gömen ve ortalıktan toz olan Güllü, özellikle İsmail Küçükkaya ve Özcan Deniz hakkındaki şiddet skandalları sonrası yapılan onlarca çağrıya rağmen azğını dahi açmamıştı.

ABD’den ödülü de kapan Güllü, bu yıl 15'incisi verilen ABD Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü’nün sahibi olmuştu.

ABD’den ödülü alan Canan Güllü’nün, daha yönetime geleli 1 ay olmayan Taliban’ı işgalci ilan etmesi ancak Washington’un Afganistan’da yıllardır devam eden rezilliklerine ağzını açmaması dikkatlerden kaçmadı!..

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Yorumlar

Ömer

Tanımıyoruz tanımak istemiyoruz ipsiz sapsızları haber yapmak doğru değil . Bir daha böyle haberleri okumayıp yorum yapmayacağım .
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Yozqatlıı

Sapık mahlükat sen senin gibileri savun dur
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