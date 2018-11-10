Amerika'dan 'Hakkari' açıklaması
Amerika Büyükelçiliği: "Hakkari’deki mühimmat deposunda meydana gelen üzüntü verici patlamada hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına en içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. ABD olarak yanınızdayız." açıklamasını yaptı.10 Kasım 2018 Cumartesi 21:54
ABD Büyükelçiliği: "Hakkari’deki mühimmat deposunda meydana gelen üzüntü verici patlamada hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına en içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. ABD olarak yanınızdayız."
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