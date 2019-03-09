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Amerika’dan geldiği Samsun’da şifa buldu

SAMSUN (İHA) – Amerika’da yaşayan ve uzun yıllardır şeker hastası olan bir kişi Samsun’da geçirdiği metabolik cerrahi ameliyatı ile hem insülin ve ilaçlardan kurtuldu hem de fazla kilolarından kurtulmayı hedefliyor.

09 Mart 2019 Cumartesi 10:12
Amerika’dan geldiği Samsun’da şifa buldu

SAMSUN (İHA) – Amerika’da yaşayan ve uzun yıllardır şeker hastası olan bir kişi Samsun’da geçirdiği metabolik cerrahi ameliyatı ile hem insülin ve ilaçlardan kurtuldu hem de fazla kilolarından kurtulmayı hedefliyor.


Amerika’da yaşayan Serdar Yıldırım, yaklaşık 5 yıl önce şeker hastası olduğunu öğrendi ve hızla kilo alamaya başladı. Kullandığı insülin ve ilaçlar ile yaptığı diyetlerin sağlığına çare olmadığını göre Yıldırım bir süre önce, Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Çiftlik Şubesi Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Muzaffer Al’a başvurdu. Gerekli tahlillerin yapılmasının ardından Yıldırım’a kapalı yöntemle metabolik cerrahi ameliyatı uygulandı. Ameliyat sonrasında Yıldırım hem insülin ve ilaçlarından kurtuldu hemde fazla kilolarından kurtulmayı hedefliyor.



"Şeker düzeyi normal seviyelerine geldi"


Ameliyat hakkında bilgi veren Opr. Dr. Al, hastalarının uzun yıllardır şeker hastası olduğunu belirterek, “İnsülin ve ilaç kullanıyordu. Bize metabolik cerrahi için başvurdu. Yapılan tahlillerden sonra uygun görülerek ameliyat programına alındı. 4 gün önce kapalı yöntemle metabolik cerrahi ameliyatını kendisine uyguladık. Ameliyat süreci oldukça rahat geçti. Hiçbir problem kendisinde görmedik. Şeker düzeyi normal seviyelerine geldi. Artık kendisini ilaç ve insülinden kurtulmuş bir şekilde Amerika’ya göndereceğiz” dedi.



"Yurt dışında çok sayıda hastamız var"


Tip 2 şeker hastalığının Türkiye’de ve dünyada çok önemli bir hastalı olduğuna dikkat çeken Opr. Dr. Al, “Şeker hastalığında metabolik cerrahi ortalama yüzde 86 başarı oranıyla başarı sağlanabilmektedir. Bunun yanında yüzde 80 oranında da yüksek tansiyonu dengeleyebilmekte. Kolesterol, yağ seviyeleri yüksek olan hastalarda da yüzde 90 oranında düzelme görülüyor. Bu anlamda Türkiye’nin ve dünyanın her yerinden şeker hastaları metabolik cerrahi için bize başvurmakta. Bun yönden de Samsun sağlık turizm noktasında da öncülüğü çekmektedir. Yurt dışında çok sayıda hastamız var. Bunların takiplerini yapıyoruz. Ekiplerimiz sürekli olarak hastaları takip ediyor. İFSO üyesiyiz. Uluslararası sistemlerle interaktif olarak çalışarak bütün hastalarımızın verilerini orada paylaşıyoruz. Dünyada bu hastalarımızın gelişmelerini takip etmekte” diye konuştu.



"Her şey yolunda"


5 yıl önce şeker hastası olduğunu öğrendiğini ifade eden Yıldırım ise “Kilo aldım. Elimden gelen bütün diyetleri yaptım. Her şeyi uyguladım. İnsülin ve ilaç kullanıyorum. Bunlar hiçbir şekilde fayda etmedi. Muzaffer hocayı internetten tanıdım. Araştırma yaptım ve Samsun’a geldim. Burada 2 ameliyat geçirdim. Biri şeker hastalığı ameliyatı diğeri ise göbek fıtığı ameliyatı. Şu anda çok mutluyum. Hiçbir şeyim yok. Her şey yolunda. Kendime geldim. Gözlerim daha iyi görüyor. Biraz da kilo verdim. Yemek yemem düzeldi. Terlemelerim geçti. Rahat nefes almaya başladım. Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 10:12
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