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Amerika'daki tarihi felakette 50 ölü!

California'daki orman yangınlarında hayalet kasabaya dönüşen Paradise'de altı kişiye ait ceset kalıntıları daha bulundu.

14 Kasım 2018 Çarşamba 08:44
Amerika'daki tarihi felakette 50 ölü!

ABD'nin batı yakası eyaleti California'daki devasa orman yangınlarında can kaybı 50'ye çıktı.

Şimdiden eyaletin en ölümcül yangını olarak tarihi geçen alev fırtınası, California'nın kuzey ve güneyinde durdurulamıyor.

Alevlerin yuttuğu Paradise kasabasında altı kişiye ait ceset kalıntıları bulundu. San Francisco'nun 280 kilometre kuzeyindeki Paradise, neredeyse haritadan silindi ve bir hayalet kasabaya dönüştü.

Arama ekipleri, ceset köpekleriyle yangından önce 27 bin kişinin yaşadığı kasabayı tarıyor.

Butte ilçe şerifi Kory Honea, halen 228 insanın kayıp olduğunu açıkladı. Yetkililer, ölü sayısının artmasından ciddi şekilde endişe ediyor.

CNN International, güneydeki Los Angeles çevresini de küle çeviren yangınların şimdiden Atlanta eyaletinden daha geniş bir alana yayıldığını bildiriyor.

Los Angeles çevresindeki Woolsey Yangını'nın yüzde 30'u kontrol edilse de alevlerin önünde 57 bin ev ve işyeri bulunuyor. Woolsey Yangını'nda iki kişi öldü.

Geçen haftadan bu yana süren alev fırtınasında 7 bin ev yandı, 200 binden fazla insan evini terk etmek zorunda kaldı.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 08:44
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