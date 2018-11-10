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Amerika'da Müslüman aileye ırkçı saldırı

Jersey City kentinde Mısırlı bir aileye Müslüman oldukları için tükürülerek küfredildi.

10 Kasım 2018 Cumartesi 22:00
Amerika'da Müslüman aileye ırkçı saldırı

Amerika Birleşik Devletleri’nin New Jersey eyaletine bağlı Jersey City kentindeki bir okulda bir aileye Müslüman oldukları için tükürülerek küfredildi. Mısırlı Müslüman ailenin 25 yaşındaki kızı Asmaa Abdalla konuyla ilgili yaptığı açıklamada okul yönetiminde görev yapmak üzere aday olduğunu ve olayın seçim gününde ailesinin destek amaçlı okula geldiğinde yaşandığını aktardı. Abdalla annesi ve kız kardeşi ile birlikte okula geldiklerinde başka bir kampanya için çalışan 31 yaşındaki Shaquana Jones’in önce kendilerini başörtülerini çıkarmakla tehdit ettiğini belirtti. Abdalla, şahsın daha sonra ise ‘Ülkenize geri dönün’ diyerek tükürüp hakaret ettiğini aktardı.

Müslüman ailenin şikayeti üzerine olay yerine çağrılan polis tarafından gözaltına alınan 31 yaşındaki Shaquana Jones’in nefret, tehdit ve aileye hakaret suçlamasıyla tutuklandığı belirtildi.
 
Yaşanan olayların ardından, Amerikan İslami İlişkiler Konseyi ise ,”Jersey City'de yapıldığı iddia edilen nefret ve şiddet eylemlerinin hoş karşılanmayacağını umuyor ve saldırganın adil bir şekilde yargılanmasını bekliyoruz”  şeklinde açıklamada bulundu.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 22:00
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