Amerika'da malikanede yangın: 4 ölü

Monmouth County savcısı Christopher Gramiccioni, basına yaptığı açıklamada, Colts Neck bölgesinde kasıtlı olarak ateşe verildiği sanılan malikanede 2 çocuk ve 2 yetişkinin cesedinin bulunduğunu belirtti. Gramiccioni, 3 cesedin malikanenin içinde, 1 cesedin ise malikanenin önünde bulunduğunu ifade etti. Adli tıp ekiplerinin, kimlikleri henüz açıklanmayan bu 4 kişinin nasıl öldüğünü araştırdıklarını aktaran Gramiccioni, "Bölgede başkalarının tehlikede olduğuna inanmak için sebebimiz olmadığını vurgulamalıyım." dedi. İtfaiye ekipleri tarafından çekilen video görüntülerinde, büyük bir yüzme havuzu olan çevresi yeşil araziyle çevrili iki katlı binanın çatısından yükselen dumanları kontrol altına almaya çalışan itfaiyeciler görülüyor. Kayıtlar, malikanenin sahibi olan Keith ve Jennifer Caneiro çiftinin bir akrabasının, 16 kilometre uzaklıktaki evinin de aynı anda yandığını ortaya koyarken, yetkililer, iki yangın arasında bağlantı olup olmadığını ve yangının nedenini araştırıyor. Keith Caneiro'nun, bir teknoloji şirketinin üst yöneticisi olduğu kaydedildi.