  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İslam Memiş'ten olay olan altın yorumu: Kuyumcuların önünde kuyruklar göreceğiz Gönül coğrafyamızda bayram havası! Gençler ellerinde Türk ve Etiyopya bayraklarıyla, Türkçe şarkılarla başka Erdoğan’ı karşıladılar Esenyurt'ta skandal görüntü! Fransa ve Hindistan’dan küresel gövde gösterisi! Hegemonya heveslilerine karşı stratejik ittifak Akın Gürlek, Bahçeli'nın mesajına kayıtsız kalmadı Neler oluyor? Rusya’da askeri tesiste patlama İran ve ABD arasında kritik eşik aşıldı! Diplomatik temaslar sonuç verdi: Temel ilkelerde mutabakata varıldı Doğu Türkistan’da kimlik tasfiyesi! Milli ve dini hafıza, kimlik ve haklar hiçe sayılıyor Zincir markette demans hastası yaşlı kadına istismar skandalı! Bu kadar mı insanlıktan çıktınız? İran ve ABD arasındaki müzakereler Cenevre'de tamamlandı! Hamaney'den sıcak açıklama
Dünya Amerika'da kum fırtınası ölüm getirdi
Dünya

Amerika'da kum fırtınası ölüm getirdi

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Amerika'da kum fırtınası ölüm getirdi

ABD’nin Colorado eyaletinde kum fırtınasının görüş mesafesini düşürmesi sonucu meydana gelen 30’dan fazla aracın karıştığı zincirleme kazada en az 4 kişi öldü, 29 kişi yaralandı.

ABD’nin Colorado eyaleti facia gibi bir kazaya sahne oldu. Kum fırtınasının görüş mesafesini düşürmesi sonucu 30’dan fazla aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Colorado polisinden yapılan açıklamaya göre; kaza yerel saatle 10:00 sıralarında Pueblo kenti yakınlarında bulunan I-25 otoyolunda yaşandı. Bölgede etkili olan kum fırtınası görüş mesafesini neredeyse sıfıra indirirken, aralarında tırlar, kamyonetler, arazi araçları ve otomobillerin de bulunduğu 30'dan fazla araç birbirine girdi.

 

Zincirleme kaza sonucunda bazı araçlar yoldan çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



4 keçi telef oldu

Colorado Polisi Sözcüsü Brian Lyons, konuyla ilgili yaptığı açıklamada kazada farklı araçlarda bulunan 4 kişinin yaşamını yitirdiğini ve kimlik tespiti çalışmalarının Pueblo Adli Tıp Kurumu’nda sürdüğünü söyledi. 29 yaralının çevredeki hastanelere sevk edildiği bilgisini paylaşan Lyons, bir kamyonette bulunan 32 keçiden 4’ünün de telef olduğunu aktardı. Kazanın kum fırtınasının yol açtığı aşırı düşük görüş şartlarında gerçekleştiğini yineleyen Lyons, "Olay sırasında görüş mesafesi neredeyse sıfırdı" dedi.

 

Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Saldırıya geçen ABD'den katliam! Çok sayıda ölü var
Saldırıya geçen ABD'den katliam! Çok sayıda ölü var

Dünya

Saldırıya geçen ABD'den katliam! Çok sayıda ölü var

ABD Başkan Yardımcısı Vance'den İran açıklaması! Kırmızı çizgi vurgusu dikkat çekti
ABD Başkan Yardımcısı Vance'den İran açıklaması! Kırmızı çizgi vurgusu dikkat çekti

Dünya

ABD Başkan Yardımcısı Vance'den İran açıklaması! Kırmızı çizgi vurgusu dikkat çekti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23