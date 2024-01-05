  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hamas'tan Aruri suikasti ile ilgili bomba açıklama

Ankara'da Tevhid sancakları dalgalanıyor!

Türkiye'de yakalanan MOSSAD ajanlarına ilişkin sır perdesi aralanıyor!

Doğu Perinçek kurulan Süper Kupa tezgahının arkasındaki ismi Latif Şimşek'e açıkladı!

HKP'den 'Filistin mitingine' suç duyurusu hadsizliği!

İsrail'in sinsi işgali devam ederken İngilizlerden çok tehlikeli KKTC provokasyonu!

'Tevhid sancağına saldırı' 'süper kupa' derken Gazze unutuldu mu? Katiller yine bomba yağdırdı!

Gram altın için şok tahmin! '1000 lira birden gram altın değişecek' dedi, 'yapmayın, etmeyin' diye uyardı

Selçuk Bayraktar gece yarısı paylaştı! Sosyal medya yıkıldı: Kızılelma'ya varıncaya kadar...

İhsan Şenocak Hoca Tevhid sancağının Müslümanlar için önemini anlattı! Osmanlı hilal yıldızlı bayrağı niye yaptı?
Dünya Amerika'da koronavirüs alarmı! Maske zorunlu oldu!
Dünya

Amerika'da koronavirüs alarmı! Maske zorunlu oldu!

Yeniakit Publisher
2024-01-05 09:38:00 -
Amerika'da koronavirüs alarmı! Maske zorunlu oldu!

Amerika'da artan koronavirüs ve grip vakaları alarma geçirdi. Bazı eyaletlerde hastanelerde tüm personel ve hastalar için maske zorunlu hale getirildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) en az dört eyaletinde COVID-19, mevsimsel grip ve diğer solunum yolu hastalıkları vakalarındaki hızlı artış nedeniyle hastanelerde maske zorunluluğu getirildi.

New York, Kaliforniya, Illinois ve Massachusetts'te uygulanacak kural sağlık merkezlerindeki tüm personeli ve hastaları kapsayacak.

New York Şehri Sağlık Komiseri Dr. Ashwin Vasan WABC TV'ye yaptığı açıklamada, 2022'deki omikron dalgasında en büyük sorunların sadece insanların hastalanması değil ön saflardaki sağlık personelinin de Covid-19'a yakalanması olduğunu belirtti.

Ülkedeki Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden alınan en son veriler, 17-23 Aralık tarihleri arasında COVID nedeniyle 29 binden fazla hastaneye yatış olduğunu ve bir önceki haftaya göre yüzde 16'dan fazla artış yaşandığını işaret ediyor. Aynı dönemde grip nedeni ile hastaneye yatan hasta sayısı da 14 bin 700 olarak hesaplanıyor.

Muhafazakârların çoğunlukta olduğu Yüksek Mahkeme, Başkan Joe Biden'ın şirketler için aşı ya da test zorunluluğunu iptal etmiş ve selefi Donald Trump tarafından atanan bir yargıç da toplu taşıma maskesi zorunluluğunu kaldırmıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD'de bugüne kadar 1.1 milyondan fazla kişinin COVID nedeniyle hayatını kaybettiği hesaplanıyor.

Kaynak: Euronews

Korana virüs geçirenlerde görülüyor! Bakın bu hastalığın sebebi korona virüsmüş
Korana virüs geçirenlerde görülüyor! Bakın bu hastalığın sebebi korona virüsmüş

Sağlık

Korana virüs geçirenlerde görülüyor! Bakın bu hastalığın sebebi korona virüsmüş

Korona ilacı diye sattıklarına bakın! Hapis cezası verildi
Korona ilacı diye sattıklarına bakın! Hapis cezası verildi

Dünya

Korona ilacı diye sattıklarına bakın! Hapis cezası verildi

Kimler korona aşısı yaptırmalı?
Kimler korona aşısı yaptırmalı?

Sağlık

Kimler korona aşısı yaptırmalı?

"Korona mevsimsel hale gelebilir"
"Korona mevsimsel hale gelebilir"

Sağlık

"Korona mevsimsel hale gelebilir"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23