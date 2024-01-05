Amerika'da koronavirüs alarmı! Maske zorunlu oldu!

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) en az dört eyaletinde COVID-19, mevsimsel grip ve diğer solunum yolu hastalıkları vakalarındaki hızlı artış nedeniyle hastanelerde maske zorunluluğu getirildi.

New York, Kaliforniya, Illinois ve Massachusetts'te uygulanacak kural sağlık merkezlerindeki tüm personeli ve hastaları kapsayacak.

New York Şehri Sağlık Komiseri Dr. Ashwin Vasan WABC TV'ye yaptığı açıklamada, 2022'deki omikron dalgasında en büyük sorunların sadece insanların hastalanması değil ön saflardaki sağlık personelinin de Covid-19'a yakalanması olduğunu belirtti.

Ülkedeki Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden alınan en son veriler, 17-23 Aralık tarihleri arasında COVID nedeniyle 29 binden fazla hastaneye yatış olduğunu ve bir önceki haftaya göre yüzde 16'dan fazla artış yaşandığını işaret ediyor. Aynı dönemde grip nedeni ile hastaneye yatan hasta sayısı da 14 bin 700 olarak hesaplanıyor.

Muhafazakârların çoğunlukta olduğu Yüksek Mahkeme, Başkan Joe Biden'ın şirketler için aşı ya da test zorunluluğunu iptal etmiş ve selefi Donald Trump tarafından atanan bir yargıç da toplu taşıma maskesi zorunluluğunu kaldırmıştı.

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ABD'de bugüne kadar 1.1 milyondan fazla kişinin COVID nedeniyle hayatını kaybettiği hesaplanıyor.

Kaynak: Euronews