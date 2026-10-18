Odunluğu sanat atölyesine çevirdi! Hurda metallere hayat veriyor

Küçük bir kulübede başlayan hayal Elektrik teknisyeni olarak çalışan Abdullah Özkan’ın bıçak yapımına ilgisi yaklaşık 7 yıl önce iş yerinde başladı. Elindeki eğeyle bıçak yaparken iş yerinin müdürü Münir beyin kendisini desteklemesiyle bu alanda ilerlemeye başlayan Özkan, ilk çalışmalarını iş yerindeki küçük bir tahta kulübede yaptı. Zamanla kendi atölyesine sahip olmayı hayal eden Özkan, değerli ustalarına danışarak ve kendi imkânlarıyla çalışarak hayalini gerçekleştirdi. Bıçak yapımına nasıl başladığını anlatan Özkan, "Elektrik teknisyeniyim. Bıçak işine yaklaşık 7 yıl önce iş yerimde elimde eğe ile törpüleyerek yaparken müdürüm Münir bey denk geldi. 'Sen bu işi yap, ben destek olurum' dedi. Sağ olsun çok teşekkür ediyorum buradan da ona. Birkaç alet ekipman falan verdi. Orada iş yerimde patronlarımın da müsaadesiyle tahta küçücük kulübede yavaş yavaş başladım. Hayal kuruyordum içinde böyle rahatlıkla çekiç sallayabileceğim bir atölyem olur mu diye. Allah nasip etti. Yavaş yavaş ilerleye ilerleye değerli ustalarıma danışarak buradan Yusuf Aktan ustama da selamlarımı iletiyorum. Bu hale geldik" dedi.