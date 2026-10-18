Odunluğu sanat atölyesine çevirdi! Hurda metallere hayat veriyor

Hurdaları özel tasarım bıçaklara dönüştürüyor Evinin altında bulunan ve daha önce odunluk olarak kullanılan alanı yaklaşık 3 yıl önce atölyeye dönüştüren Özkan, burada farklı malzemeler kullanarak bıçak üretiyor. Mutfak bıçaklarında paslanmaz çelik tercih eden Özkan, özel tasarım ürünlerinde ise kamyon makasları, karbon çelikler ve daire testereler gibi hurda malzemeleri değerlendiriyor. Böylece kullanılmayan metalleri el emeğiyle yeniden şekillendirerek farklı tasarımlar hazırlıyor. Ürettiği bıçakları özel sipariş üzerine hazırladığını belirten Özkan, "Kendimiz el emeğiyle yavaş yavaş yaparak özel tasarım bakanlar bakanlara, milletvekillerine, işte çevre illerden gören isteyenlere özel siparişle çalışmalar yapıp göndermeye çalışıyoruz. Ham madde olarak mutfak bıçaklarında paslanmaz çelikler, diğer özel tasarımlarda hurda malzemeden kamyon makasları, karbon çelikler, daire testereler, yani bir nevi hurdayı da geri dönüşüm yaparak bir sanata böyle bir şeylere çevirmeye çalışıyoruz. Şimdilik bir sıkıntımız yok çok şükür. Daha da ilerletme, ilerleterek gitmeye hedefim var. İnşallah Allah yolumuzu açık eder" ifadelerini kullandı.