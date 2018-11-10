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Amerika'da halk sokağa döküldü

Binlerce kişi, Başkan Donald Trump’tan Özel Savcı Mueller’in yürüttüğü soruşturmayı tamamlamasına izin vermesi için yürüyüş yaptı.

10 Kasım 2018 Cumartesi 07:43
Amerika'da halk sokağa döküldü

ABD’de halk, Başkan Donald Trump’ın Özel Savcı Robert Mueller’in yürüttüğü Rusya soruşturmasını tamamlamasına izin vermesi talebiyle sokaklara döküldü. Birçok eyalette akşam saatlerinde sokağa çıkan yüz binlerce kişi “Hiç kimse hukukun üstünde değildir” sloganı altında düzenlenen protestolara katıldı. New York’taki Times Meydanı’nda buluşan binlerce kişi “Mueller’in üzerinden elinizi çekin” sloganı atarak yürüdü ve “Anayasayı koruyun”, “Mueller’i koruyun”, “Trump/Pence gitmeli” ve “Trump hukukun üstünde değil” ifadelerinin yazılı olduğu dövizler taşıdı.

TRUMP: SORUŞTURMA HİÇ BAŞLAMAMALIYDI

Protestoları tetikleyen asıl unsur ise daha önce Rusya soruşturmasından çekilen Adalet Bakanı Jeff Sessions’ın, Trump’ın isteği üzerine istifasını açıklaması oldu. Sessions’ın yerine geçici olarak atanan Özel Kalem Müdürü Matthew G. Whitaker ise soruşturmanın boyutunu düşürme çağrısı yaptı. Trump da hemen ardından yaptığı açıklamada, söz konusu soruşturmayı istediği zaman sona erdirebileceğini belirterek “Bunu yapmak istemiyorum çünkü durdurmayı sevmiyorum. Bu soruşturma utanç verici. Hiç başlamamalıydı çünkü ortada bir suç yok” ifadelerini kullandı.

DEMOKRATLAR TEPKİLİ

Trump’ın, Demokratların, Temsilciler Meclisinde üstünlüğü sağladığı Kongre ara seçimlerinden hemen sonra Bakan Sessions’ı görevden alması, özellikle Demokratlardan büyük tepki gördü. Gelecek dönemde Temsilciler Meclisinde çoğunluk lideri veya Temsilciler Meclisi Başkanlığı için adı geçen Demokrat Nancy Pelosi, Trump’ın Sessions’ı görevden almasını “Rusya soruşturmasını tehdit etmesi olarak algılandığını” belirtti. Diğer taraftan eski ABD Adalet Bakanı Eric Holders ise Trump’ın Sessions’ı kovmasını “kırmızı çizgi” olarak niteledi.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 07:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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