0553 313 94 23
impression

Amerika'da Demokratlar sonucu 51-47'ye taşıdı

Ara seçimleren en çekişmeli yerlerinden Arizona'da Demokrat aday Kyrsten Sinema yarışı kıl payı önde bitirdi.

13 Kasım 2018 Salı 08:55
Amerika'da Demokratlar sonucu 51-47'ye taşıdı

ABD'de 6 Kasım'da yapılan ara seçimlerin üzerinden 6  gün geçtikten sonra Demokratların adayı Kyrsten Sinema'nın, Arizona eyaletindeki  yarışı kıl payı önde tamamladığı bildirildi. 

Amerikan medyasına yansıyan ve AP haber ajansı tarafından ilan edilen  resmi olmayan sonuçlara göre Krysten Sinema, Cumhuriyetçi rakibi Martha  McSally'yi sadece 38 bin oyla geçerek eyalet tarihindeki ilk kadın senatör olmaya  hak kazandı.

Aynı zamanda 1994'ten bu yana Arizona'dan Senatoya giden ilk Demokrat  olmayı da başaran Sinema, Demokratların Senatodaki sandalye sayısını 47'ye  çıkardı.

Cumhuriyetçilerin 51 sandalyeyi garantilediği Senatoda halen  Florida ve Missssippi'den gelecek iki senatörle ilgili sonuçlar bekleniyor.

ABD Temsilciler Meclisinde 2014 yılından bu yana görev yapan Sinema,  eski Cumhuriyetçi Arizona Senatörü Jeff Flake'ten boşalan koltuğa oturacak.

Ara seçimlerde Demokratlar Temsilciler Meclisindeki çoğunluğu 8 yılın  ardından yeniden ele geçirmiş, Cumhuriyetçiler ise Senatodaki çoğunluğunu  korumuştu.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 08:55
  1. Amerika

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Üniversiteli Sibel'in acı ölümü...
    1. Üniversiteli Sibel'in acı ölümü...
    2. Mansur Yavaş: CHP'li değilim
    3. Patrik Bartholomeos'tan Alexis..
    4. Amerika'da Demokratlar sonucu 51-47'ye..
    5. AK Parti’de kimler belediye..
    6. Muğla'da korkunç kaza! Elektrik..
    7. Abbas'tan uluslararası topluma çağrı
    8. Katil İsrail güçleri El Aksa..
    9. Ozan Kabak'tan üzücü haber
    10. Meclis Başkanı Binali Yıldırım..
    11. Adana'da ihraç polislere FETÖ..
    12. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına..
    13. Meclis kararları Resmi Gazete'de..
    14. Belçikalı Bakan Francken, Başkan..
    15. Erdoğan’a küfreden küstah tutuklandı!
    16. Birleşmiş Milletler'den İsrail ve..
    17. IMF'den Türkiye ve altın mesajı!
    18. ABD yangınlarla boğuşuyor... Ölü..
    19. Beşiktaş'taki gerilemenin gerçek..
    20. IMF'den Türkiye ve altın açıklaması!
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    Emine Şahin’i tutuklayan hakim bakın kim çıktı!
    Emine Şahin’i tutuklayan hakim bakın kim çıktı!
    'Atatürk ilah değil' diyen Emine Şahin'in ilk ifadesi ortaya çıktı
    'Atatürk ilah değil' diyen Emine Şahin'in ilk ifadesi ortaya çıktı
    ABD kendi ayağına sıktı... Türkiye'ye büyük fırsat doğdu
    ABD kendi ayağına sıktı... Türkiye'ye büyük fırsat doğdu
    Bakan Soylu'dan çok sert açıklama! 'Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım ama...'
    Bakan Soylu'dan çok sert açıklama! 'Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım ama...'

    Günün Karikatürü

    13 Kasım 2018
    Merkez rakamı açıkladı! Asgari ücret oranı en az...
    Merkez rakamı açıkladı! Asgari ücret oranı en az...
    Osmangazi’de bir tuhaf uygulama
    Osmangazi’de bir tuhaf uygulama