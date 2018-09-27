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Amerika'da Apple'ın mağazası güpegündüz soyuldu!

Kaliforniya eyaletindeki Apple Store mağazısında yaz başından beri meydana gelen soygunlara bir yenisi daha eklendi.

27 Eylül 2018 Perşembe 16:27
Amerika'da Apple'ın mağazası güpegündüz soyuldu!

Apple'ın Kaliforniya'daki mağazaları, soygun ve hırsızlık olayları ile anılıyor. Son birkaç ay içerisinde oldukça fazla hırsızlık olayının yaşandığı Apple Store'lardan birine yine bir soygun gerçekleşti.

Gündüz vakti müşterilerin gözü ününde içeri giren maskeli ve şapkalı hırsızlar, aniden masaların üzerinde duran telefonlara saldırı. Telefonları tek tek toplayarak etrafa saldıran hırsızlar, mağazadan kaçtı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI Videoda altı kişiden oluşan şapkalı soyguncu çetesi herkesin şaşkın bakışları arasında kısa bir sürede Apple Store'daki birçok cihazı yerinden sökerek kaçtı. Mağaza çalışanları bu anlarda soygunu seyretmekle yetinirken olay yerine güvenlik güçleriyle birlikte polisler geldi.

Santa Rosa Polis departmanı konuyla ilgili soruşturma başlatırken yapılan soygunda 25 - 30 bin dolarlık Apple ürününün çalındığını ve soyguncuların yakalanması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 16:27
  1. Apple Store
  2. Kaliforniya
  3. amerika birleşik devletleri

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