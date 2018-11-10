0553 313 94 23
impression

Amerika yaptırım uygularsa... İptali gündemde

Endonezya Hava Kuvvetleri resmi temsilcisi Novyan Samiega, olası ABD yaptırımlarından dolayı Rus yapımı Su-35 avcı uçaklarının tedarikiyle ilgili sözleşmenin iptal edilebileceğini açıkladı.

10 Kasım 2018 Cumartesi 10:10
Amerika yaptırım uygularsa... İptali gündemde

Endonezya Hava Kuvvetleri resmi temsilcisi Novyan Samiega, ABD, Rus silahlarının satın alınması nedeniyle Cakarta'ya yaptırım uyguladığı takdirde, daha önce imzalanmış sözleşmenin bir hükmü kalmayacağını kaydetti.

IHS Jane's Defence Weekly, ABD'nin sert yaptırımlar uygulaması durumunda, Endonezya'nın Rus uçağına alternatif aramak zorunda kalacağını ve en uygun alternatifin de Amerikan F-16 olduğunu yazdı.

Daha önce Rus basını, Rusya ile Endonezya arasında imzalanan, Cakarta'ya 11 adet Su-35 avcı uçağının tedariki ile ilgili anlaşmanın uygulama evresinin ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) çerçevesinde uygulayabileceği olası yaptırımları nedeniyle ertelendiğini yazmıştı.

RYACUDU: RUSYA İLE YAPILAN ANLAŞMADAN VAZGEÇMEYECEĞİZ

Ancak, Endonezya Savunma Bakanı Ryamizard Ryacudu geçen ay, Cakarta'nın Washington'un baskılarından dolayı Rusya ile Rus yapımı Su-35 avcı uçaklarının tedarikiyle ile ilgili yapılan anlaşmadan vazgeçmeyeceği söylemişti.

Endonezya'nın ABD tarafından uygulanabilecek olası yaptırımların etkisiyle Rusya ile imzalanan anlaşmayı yerine getirmekten "asla vazgeçmeyeceğini" vurgulayan Ryacudu, tarafların şu anda uygulama aşamasına geçtiklerini, fakat yönetimindeki kurumun maliye ve ticaret bakanlıklarıyla sevkiyatların ödenmesi ile ilgili bazı sorunları çözmesi gerektiğini ifade etmişti.

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostech'ten yapılan açıklamada, on bir Su-35 avcı uçağının Endonezya'ya tedariki sözleşmesinin ertelenmediği, Cakarta'nın bazı teknik sorunlarını çözmeye çalıştığı belirtmişti.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 10:10
  1. abd
  2. rusya
  3. endonezya
  4. cakarta
  5. Su-35
  6. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Suudi Arabistan asla kabul etmez!'
    1. 'Suudi Arabistan asla kabul etmez!'
    2. Amerika yaptırım uygularsa... İptali..
    3. İhracatta miktar arttı değer düştü
    4. Kayseri'de korkunç kaza, 1 ölü 3 yaralı
    5. ABD Savunma Bakanlığından Suudi..
    6. Savunma ürünleri MÜSİAD EXPO’da
    7. Finansmana erişim kolaylaşacak! Kredi..
    8. Konya'da korkunç kaza! Ölü ve..
    9. Ali Erbaş'tan Kadir Mısıroğlu'na ziyaret
    10. Egeli ihracatçıların gözü Çin’in 30..
    11. Bir ülke daha Suudilere silah satışını..
    12. Sağlık turizminde hedef 5 yılda 10..
    13. Araç sahipleri dikkat! 1 Aralık'ta..
    14. ‘Helal Akreditasyon Kurumu 2019’da..
    15. ﻿TEI’nin geliştirdiği motorlar test..
    16. İzmir'e kadın aday! İşte AK Parti..
    17. ALTAY’da seri üretim başlıyor! İlk..
    18. Türk firmaları inşa etti! Yeni..
    19. Aile kavramını yok ediyorlar
    20. 2019 KPSS YKS ALES sınavı ne zaman..
    '5 bin 553' Türk çiftçisini perişan etti!
    '5 bin 553' Türk çiftçisini perişan etti!
    İstanbul Havalimanı'nda ilk kriz havada aşıldı
    İstanbul Havalimanı'nda ilk kriz havada aşıldı
    Ukrayna çalkalanıyor! Türkiye'ye geliş sebebi belli oldu
    Ukrayna çalkalanıyor! Türkiye'ye geliş sebebi belli oldu
    Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak!
    Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak!
    FOX TV'den skandal algı operasyonu!
    FOX TV'den skandal algı operasyonu!

    Günün Karikatürü

    9 Kasım 2018
    'Hergele' Ahmet Hakan, ahlaksız 'fenomenlere' seslendi: Başınız belada!
    'Hergele' Ahmet Hakan, ahlaksız 'fenomenlere' seslendi: Başınız belada!
    AYM kararını açıkladı! O partinin mal varlığı Hazine'ye geçti
    AYM kararını açıkladı! O partinin mal varlığı Hazine'ye geçti