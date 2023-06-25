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Gündem Amerika Türk uçak ve Siha’larını düşürmesi için PKK’ya uçaksavar füze sistemi veriyor Bu nasıl dost ve müttefiklik
Gündem

Amerika Türk uçak ve Siha’larını düşürmesi için PKK’ya uçaksavar füze sistemi veriyor Bu nasıl dost ve müttefiklik

Yeniakit Publisher
2023-06-25 11:14:00 -
Amerika Türk uçak ve Siha’larını düşürmesi için PKK’ya uçaksavar füze sistemi veriyor Bu nasıl dost ve müttefiklik

ABD Kongresi, Kuzey Irak'ta faaliyet gösteren Kürt silahlı gruplara uçaksavar füze sistemleri vermeyi değerlendiriyor.

ABD, Irak'ın kuzeyinde varlık gösteren Kürt gruplara uçaksavar füze sistemleri sağlamayı değerlendiriyor.

21 Haziran günü ABD Kongresi'nde Cumhuriyetçi Kongre üyesi Don Bacon tarafından verilen ve Kürt Peşmergeleri hava savunma sistemleriyle desteklemeyi öngören teklif Kongre tarafından kabul edildi.

 

Teklife Cumhuriyetçilerin yanı sıra Demokratlar da destek verdi.

Teklifin yürürlüğe girmesi halinde ABD Irak'ın kuzeyinde Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı güçlere hava savunma sistemleri temin edecek ve bu konuda eğitim sağlayacak.

Kararın bölgedeki Kürt gruplara İran tarafından düzenlenen saldırılara ve Türkiye'nin bölgedeki harekatlarına karşı atılmış bir adım olduğu değerlendiriliyor.
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Verilecek sistemlerin PKK başta olmak üzere bölgedeki diğer grupların eline geçebileceği de tahminler arasında.

Teklifin mimarı olan Don Bacon, 2021 yılında Türkiye'ye drone teknolojisi ihracatının durdurulması istemiyle Başkan Joe Biden'a mektup yazan Kongre üyeleri arasında yer alıyordu.

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Yorumlar

Türkiyem

Güven olmaz aklı gücük olan düşman abd ye

şüayıp

Milletimizin düşmanlar kahrossun
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