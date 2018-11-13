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Amerika ordusu terör örgütü PKK ile aynı masada

DEAŞ bahanesiyle PKK/YPG’ye binlerce tır silah yardımında bulunan Amerika, yeni bir skandala daha imza attı.

13 Kasım 2018 Salı 08:30
Amerika ordusu terör örgütü PKK ile aynı masada

Amerikan birlikleri ve çoğunluğunu PKK’nın Suriye kolu YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Menbiç Askeri Konseyi, ABD Gaziler Günü’nü birlikte kutladı. Gazeteci Mutlu Çiviroğlu, ABD Gaziler Günü nedeniyle verilen yemekten fotoğraflar paylaştı. Fotoğraflarda PKK’lılar ile ABD’lilerin aynı masada yemek yediği görülüyor. Ayrıca SDG Menbiç Askerî Konseyi, ABD Gaziler Günü’ne ilişkin bir de yazılı açıklama yayımladı. Suriye’de ABD destekli terör örgütü PKK/YPG işgalindeki bölge, dünyanın en büyük terör adası âline geldi. Silah ve maaşlar için ayda 500 milyon dolar harcayan Pentagon, Suriye kuzeyinde 25 ülkeden 65 binin üzerinde teröristi eğitti.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 08:30
  1. ABD
  2. PKK

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