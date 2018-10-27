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Amerika: Kaşıkçı'nın öldürülmesi istikrarın altını oyuyor!

'Kuduz Köpek' lakaplı Amerika Savunma Bakanı Mattis, Bahreyn'in başkenti Manama'da Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında açıklamada bulundu.

27 Ekim 2018 Cumartesi 11:05
Amerika: Kaşıkçı'nın öldürülmesi istikrarın altını oyuyor!

Kaşıkçı'nın öldürülmesi gibi olayların Orta Doğu'daki istikrarın altını oyabileceğini belirten Savunma Bakanı Mattis, ABD'nin olayın sorumlularına karşı ek tedbirler alabileceğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da, ABD yönetiminin bir taraftan Suudi Arabistan ile stratejik ilişkilerini sürdüreceğini ancak aynı zamanda Cemal Kaşıkçı cinayetinin sorumlularından hesap soracaklarını söylemiş,  ABD'li Bakan, "Ne olduğu konusunda, Kaşıkçı'nın trajik bir şekilde nasıl öldürüldüğü konusunda bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Dün, Suudi savcıların bu cinayetin önceden planlandığını ortaya koyduklarını gördünüz. Biz de gerçekleri öğrenmeye devam ediyoruz. Başkan (Donald Trump), sorumlulardan hesap soracağını açıkça ortaya koydu ancak Amerika'nın Suudi Arabistan Krallığı ile ilişkilerinde önemli, uzun dönemli ve stratejik menfaatleri var ve bu iki şeyi aynı anda yapacağız. Menfaatlerimizi koruyacağız ve sorumlulardan hesap soracağız." açıklamasında bulunmuştu.

ABD, son olarak cinayete karışan kişilerin ABD vizelerini iptal edeceğini duyurmuştu.

CEMAL KAŞIKÇI'NIN ÖLDÜRÜLMESİ

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğuna geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" iddiasında bulunulmuştu.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 11:05
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