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Amerika Kabil'deki terör saldırısını kınadı

Amerika Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen terör saldırısını "sert bir şekilde" kınadı.

21 Kasım 2018 Çarşamba 08:58
Amerika Kabil'deki terör saldırısını kınadı

Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, Kabil'de Mevlit Kandili töreninde 50 kişinin yaşamını yitirdiği ve 85 kişinin yaralandığı intihar saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Nauert açıklamasında, "Saldırıyı sert bir şekilde kınıyoruz. Afgan halkı Mevlit Kandili'ni barış içinde kutlamaya çalışırken yapılan bu hayasız hareket Afganistan'da şiddeti sürdürenlerin korkaklığını ve acımasızlığını da ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Nauert, ABD'nin, Afganistan'da kalıcı bir barışın, güvenliğin ve istikrarın sağlanması için Afgan halkını desteklemeye devam edeceğini belirtti.

Kabil Havalimanı yolunda bulunan Oranus düğün salonundaki mevlit törenine düzenlenen intihar saldırısında 50 kişinin öldüğü, 85 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 08:58
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