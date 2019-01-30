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Amerika DEAŞ’tan vazgeçmiyor! Helikopterle terörist sevkiyatı

Suriye’deki terörist DEAŞ’lıları daha önce Afganistan’a nakleden Amerika yine benzer bir skandala imza attı. Kirli işlerde kullanılacak DEAŞ’lıları Pakistan üzerinden Tacik-Afgan sınırına indiren helikopterleri Ruslar da doğruladı. Söz konusu DEAŞ’lıların geçen hafta Deyrizor’da teslim olan yüzlerce terörist olduğu iddia ediliyor.

30 Ocak 2019 Çarşamba 13:41
Amerika DEAŞ’tan vazgeçmiyor! Helikopterle terörist sevkiyatı

 Tahsin Han 

Dünyanın başbelası terörist Amerika’nın teröristler üzerinden ülkeleri dizayn etme politikaları ve kirli oyunları bitmiyor...

Geçtiğimiz yıl Suriye’den yüzlerce terörist DEAŞ’lıyı Afganistan ve Mısır’a taşıyarak yapacağı operasyonlar için zemin oluşturmak isteyen Amerika, Afganistan’a yeni bir terörist sevkiyatı yaptı. Rusya İçişleri Bakanlığı da DEAŞ militanlarının topluca menşei bilinmeyen helikopterler tarafından Pakistan üzerinden Afganistan’ın kuzeyindeki Tacikistan sınırına taşındığını duyurdu.

İçişleri Bakan Yardımcısı İgor Zubov, Tataristan İçişleri Bakanlığı’nın son kurulu sırasında yaptığı açıklamada, “DEAŞ savaşçıları, Pakistan topraklarından bilinmeyen helikopterler ile bugün (dün) Tacikistan sınırına transfer ediliyor” dedi.

ABD, DEAŞ’lıları üsse almıştı

Rusya’nın menşei belirsiz dediği helikopterlerin Amerikan ordusuna ait olduğu ancak ifşa olmamak için tüm logo ve amblemlerin söküldüğü hatta helikopterlerin de Pakistan’daki yerel pilotlar tarafından kullanıldığı iddia edildi. Geçtiğimiz hafta Deyrizor’da YPG ve ABD önderliğindeki koalisyon güçleriyle yaşanan çatışmalarda köşeye sıkışan yüzlerce DEAŞ militanı ilk kez toplu halde silah bırakıp teslim olmuşlardı. Amerika bu teröristleri helikopterlerle Ömer petrol sahasındaki üssüne taşımıştı. Bu DEAŞ’lıların ABD üssüne taşınması sonrası tüm dünya DEAŞ’lıların akıbetinin ne olacağını konuşuyordu.

Dün Pakistan üzerinden Afgan-Tacik sınırına indirilen helikopterlerce dolusu DEAŞ teröristinin geçtiğimiz hafta Deyrizor’da teslim olan militanlar olduğu iddia edildi.

DEAŞ’ı kurdurup, Irak ve Suriye’ye müdahale ve yerleşme bahanesi olarak kullanan Amerika, 2017 ekiminde Rakka’da YPG ile çatışan DEAŞ’lıları kamyonlarla tahliye ettirmiş ve sonrasında bu militanları başka bölgelere göndermişti.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 13:41
  1. Tahsin Han
  2. terörist Amerika
  3. DEAŞ
  4. Afganistan
  5. Mısır
  6. Rusya İçişleri Bakanlığı
  7. Pakistan
  8. Tacikistan
  9. İçişleri Bakan Yardımcısı İgor Zubov
  10. Tataristan İçişleri Bakanlığı
  11. YPG
  12. Afgan-Tacik sınırı
  13. Deyrizor

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