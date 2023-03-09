Amerika borç batağından böyle kurtulacak! Milyonlarca kişi işsiz kalabilir

ABD ekonomisi borç limitiyle ilgili sorunu çözmeye çalışıyor. Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında bir açmaza neden olan borç limiti, ABD ekonomisinin temerrüde düşmesine neden olabilir.

Finansgundem haber sitesinin derlediği bilgilere göre, Moody's Analytics Baş Ekonomisti Mark Zandi, 1 trilyon dolarlık madeni para basmanın yasal olabileceğini ancak ABD’nin borç temerrüdünden kaçınması için ‘uygulanamaz bir seçenek’ olduğunu söyledi.

FİKİR REDDEDİLDİ

Insider’dan Filip de Mott’un haberine göre, Zandi, ABD'nin borç temerrüdünü önlemek için ciddi bir çözüm olarak sunulan 1 trilyon dolarlık madeni para basma fikrini reddetti.

Borç limitiyle ilgili bir Senato duruşması için verdiği yazılı ifadede Zandi, federal yasanın ABD Hazinesi’ne platin madeni para basma yetkisi verdiğini söyledi. Ancak Zandi, yasanın aslında hatıra paralarını ima ettiğini belirtti. Zandi, “Borç limiti sorununu çözmek için 1 trilyon dolarlık platin madeni para basmak gibi önerilen geçici çözümler uygulanamaz” diye yazdı.

1 trilyon dolarlık madeni para fikri, Kongre'deki Cumhuriyetçilerin, Demokrat yönetim derin harcama kesintilerini kabul etmedikçe borç tavanını kaldırmayı reddettiği açmazda ortaya atıldı.

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PARA YASASINDAKİ BOŞLUKTAN YARARLANACAKLAR

Daha önce hiç denenmemiş olan bu konsept, ABD'nin herhangi bir nominal değerde platin madeni para basmasına izin vererek, para birimi yasasındaki bir boşluktan yararlanmayı hedefliyor. Plana göre Hazine daha sonra bu parayı Fed'e yatırıyor ve ABD Hükümeti parayı borç yükümlülüklerini ödemek ve temerrüdü önlemek için kullanıyor.

Ancak Zandi, böyle bir hareketin merkez bankası için ağır sonuçlar doğuracağının altını çiziyor. Zandi, “Bu aynı zamanda Fed'i kötü bir şekilde politize ederek iyi işleyen ekonomi için kritik olan bağımsızlığını önemli ölçüde tehlikeye atar” diye yazıyor. Zandi’nin sözleri, daha önce 1 trilyon dolarlık madeni para fikrini reddeden Hazine Bakanı Janet Yellen'ın sözlerini anımsatıyor.

Ocak ayında Wall Street Journal'a verdiği demeçte Yellen, “Fed'in bunu yapması kesin olarak kabul edilemez; özellikle de hile olduğu kesin bir şey söz konusu olduğunda. Fed’in bunu kabul etmesi gerekmiyor, Fed adına bir zorunluluk yok. Ne yapacakları onlara kalmış” demişti.

MİLYONLAR İŞİNİ KAYBEDEBİLİR, PİYASALAR ÇÖKEBİLİR

Bu arada, Hazine halihazırda 31,4 trilyon dolarlık borç sınırına ulaşmış durumda. Yaz ortasına kadar, sorunun çözülmemesinin feci bir temerrüde yol açması bekleniyor. Bu durumun ise, milyonların işini kaybetmesine ve piyasaların çökmesine neden olması bekleniyor.

Zandi, ortaya çıkan ekonomik gerilemenin 2008 Finans Krizi’nden sonra yaşananlarla aynı seviyede olacağını söylüyor. Zandi, “Hazine getirileri, ipotek oranları ve diğer tüketici ve kurumsal borçlanma oranları, en azından borç limiti çözülene ve Hazine ödemeleri devam edene kadar artacaktır. O zaman bile, oranlar daha önce oldukları yere geri dönmeyecek ve ekonominin uzun vadeli büyüme beklentileri önemli ölçüde azalacak” şeklinde konuşuyor.