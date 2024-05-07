Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye harika bir transferi duyurdu! Ünlü ismin: Fenerbahçe'ye Uruguaylı sol kanat!

Fenerbahçe'de gözler yaz transfer dönemine çevrildi. Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan sarı-lacivertlilerle ilgili Güney Amerika basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'ın 6 puan gerisinde şampiyonluk mücadelesine devam eden Fenerbahçe, diğer yandan gelecek sezon için de hazırlıklarını sürdürüyor. Sonuç ne olursa olsun yine zirveye oynayabilecek bir kadro oluşturmayı hedefleyen yönetim, kalsa da gitse de çok daha yukarı seviyede oyuncu grubunu toplamayı düşünüyor.

Sarı lacivertli ekip, yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdürürken Güney Amerika basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Güney Amerika basınından "bolavib"in haberine göre; sarı-lacivertliler, Toluca'da forma giyen 2000 doğumlu sol kanat Maximiliano Araujo için nabız yokladı.

Fenerbahçe'nin Uruguaylı kanat forvetin şartlarını sorduğu ve mayıs ayı sonunda resmi girişimlere başlayacağı ileri sürüldü. Oyuncunun Meksika'dan ayrılıp Avrupa'ya gitmek istediği de haberin içeriğinde vurgulandı.

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Fenerbahçe'nin 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Araujo için 10 milyon Euro civarında bir teklif yapması bekleniyor.

Tam adı Maximiliano Javier Araujo Vilches olan futbolcu, bu sezon Toluca formasıyla 34 maça çıktı. Uruguaylı futbolcu, 3 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.