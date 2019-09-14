Amerika askeri gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

ABD Donanmasına ait 8 Borda numaralı USNS 'Yuma' adlı askeri hızlı ikmal gemisi sabah saatlerinde Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne açılmıştı. Askeri gemi saat 16.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na girdi. Gemi yaklaşık yarım saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne ulaştı.

103 metre uzunluğundaki ikmal gemisinin Boğaz geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na bağlı Sahil Güvenlik botu da eşlik etti. Geminin ön ve arka bölümünde ağır silahlar ile askerlerin nöbet tuttuğu, ön bölümünde iki askerin dürbün ile kıyıyı gözlediği görüldü.

Yaklaşık 1 saat 15 dakikada Boğaz geçişini tamamlayan askeri gemi Karadeniz'e açıldı. Hızlı ikmal geminin geçişi ile birlikte ABD bir kez daha Karadeniz'e askeri gemi göndermiş oldu.