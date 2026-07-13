Ameliyat sonrası vefat eden polis memuru için tören
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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çalışan Polis Memuru Bülent Gülşen, karaciğer nakli ameliyatının ardından gelişen sağlık komplikasyonları sebebiyle vefat etti. Gülşen’in cenazesi, memleketi İslahiye ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.
52 yaşında ve 3 çocuk babası olan Bülent Gülşen için bugün öğle namazını müteakip İslahiye Sıdıka Tayyar Hatun Camii'nde resmi cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Gülşen'in naaşı, dualar eşliğinde İslahiye Hanağızı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Görev yaptığı süre boyunca meslektaşlarının ve çevresinin sevgi ve saygısını kazanan Polis Memuru Bülent Gülşen'in vefatı, ailesi, sevenleri ve emniyet teşkilatında büyük üzüntüye neden oldu.
Cenaze törenine İslahiye Kaymakamı Emre Oğuztürk, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı ve diğer kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mesai arkadaşları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.