Ameliyat sonrası vefat eden polis memuru için tören

52 yaşında ve 3 çocuk babası olan Bülent Gülşen için bugün öğle namazını müteakip İslahiye Sıdıka Tayyar Hatun Camii'nde resmi cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Gülşen'in naaşı, dualar eşliğinde İslahiye Hanağızı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görev yaptığı süre boyunca meslektaşlarının ve çevresinin sevgi ve saygısını kazanan Polis Memuru Bülent Gülşen'in vefatı, ailesi, sevenleri ve emniyet teşkilatında büyük üzüntüye neden oldu.

Cenaze törenine İslahiye Kaymakamı Emre Oğuztürk, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı ve diğer kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mesai arkadaşları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.