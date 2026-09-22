Amedspor'un bilet satışında ilk 10 dakikada 122 bin kişi Passolig'e giriş yaptı

Trendyol Süper Lig'e ilk kez çıkan Amedspor'un Kulüp Başkanı Nahit Eren, Beşiktaş maçının bilet satışında ilk 10 dakika içinde 122 bin kişinin bilet almak için Passolig sistemine giriş yaptığını açıkladı. Eren, kendisine iletilen bu rakamın, Passolig'in kendi ifadesiyle kurulduğu tarihten bu yana gördüğü en yoğun ilgi olarak kayıtlarına geçtiğini aktardı.

Sahasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ederek milli araya lider giren Amedspor'da Eren; İstişare Kurulu Başkanı Nesih Aktepe, Asbaşkan Şengül Saruhanoğlu ve Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Altın ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Genç bir kulüp olduklarını söyleyen Eren, 2 ay gibi kısa bir sürede kulübü Süper Lig'e hazır hale getirmek için kentteki bütün bileşenlerle yoğun çaba harcadıklarını, transfer döneminde mütevazı bir bütçeyle kadro kurmaya çalıştıklarını anlattı. Kadroda eksik kaldıklarını da kabul etti: "Eksik kalmadık mı? Eksik de kaldık." Başkan, Amedspor üzerinden her gün bir konu başlığı oluşturulmasından rahatsızlık duyduklarını dile getirdi.

Satış saatinin önceden belli olmadığını, kulüp başkanı olarak kendisinin de saati bilmediğini anlatan Eren, sosyal medya hesaplarındaki paylaşımla Passolig'deki satış düğmesine aynı anda basıldığını belirtti ve rakamı şu sözlerle paylaştı: "Bana verilen bilgi arkadaşlar 122 bin ilk 10 dakika içerisinde bilet almak için sisteme girdi."

Başakşehir maçında 100 bin kişi giriş yapmıştı

Eren, bir önceki Başakşehir maçında da 100 bin kişinin bilet alma sırasında Passolig sistemine giriş yaptığını hatırlattı. Başkana göre 30 bin kişilik stadın bu ölçekte bir talebi karşılama şansı yok; insanlar kulüp önüne gelip tepki gösterdi, ancak Eren bunun kulübün tek başına çözebileceği bir konu olmadığını söyledi.

Beşiktaş karşılaşmasında misafir takımla birlikte satılabilen toplam bilet sayısı 11 bin 124, Amedspor'un kendi taraftarına satabildiği bilet sayısı ise 9 bin 864 oldu. Altyapı futbolcularının ve personelin maça gelişini azaltarak daha fazla taraftarı stada almaya çalıştıklarını anlatan Eren, bunun için ilgili kamu kurumlarıyla gereken bütün görüşmeleri yaptıklarını belirtti; yine de "bu stat bize yetmiyor" dedi.

Kapılara ve malzemeye zarar verildi

Bilet yoğunluğunun yanında maç günü stada girişte de sorunlar yaşandı. Eren, bilinçli bazı grupların stada girerek kapılara ve içerideki malzemeye ciddi şekilde zarar verdiğini, maç öncesinde birçok kamu kurumuyla toplantı yapmalarına rağmen istedikleri düzeyde tedbir alınmadığını ifade etti. Zararı sonradan aldıkları kayıtlardan gördüklerini belirten başkan, daha yoğun tedbir alınması için görüşmelerin süreceğini bildirdi.

Amedspor'un kültüründe şiddetin, sahaya yabancı madde atmanın, cinsiyetçi söylemin ve hakaret içeren tezahüratın yeri olmadığını vurgulayan Eren, bunu yapanların kulübe kasıtlı olarak zarar verme niyetiyle hareket ettiği inancını taşıdığını söyledi: "Bunu yapan Amedsporlu değil arkadaşlar. Çok net ifade ediyorum."

"Amedspor bir ayrıcalık istemiyor"

Eren, toplantıda hakem yönetimine de değindi. Bir yıldır kulüp başkanlığını yürüttüğünü söyleyen Eren, bugüne kadar hakemlerle ilgili kameralar karşısına geçip konuşmadıklarını, her maçtan sonra ilgili birimlerle temas kurduklarını, ancak bu maçın kendilerini açıklama yapma ihtiyacı duydukları bir noktaya getirdiğini anlattı.

"Biz herkese eşit mesafede, adil, şeffaf bir yönetim anlayışıyla maçların yönetilmesini istiyoruz" diyen Eren, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bu ve benzeri durumlara sebep olacak yönetimlere karşı pozisyon almasını istedi. Başkanın aktarımına göre teknik direktörlerine maçta doğrudan kırmızı kart gösterildi; Eren bunun hakemin niyetini bir kez daha gösterdiğini öne sürdü ve sözlerini "hakkımız yenince asla susmayacağız" ifadesiyle tamamladı.