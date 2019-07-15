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Amed Sportif Faaliyetler’den Yeni Çorumspor için dostluk mesajı

TFF 2.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 13:53
Amed Sportif Faaliyetler’den Yeni Çorumspor için dostluk mesajı

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler’in Kulüp Başkanı Metin Kılavuz, Yeni Çorumspor ile ilgili dostluk ve sevgi mesajı yayımladı.


Kılavuz, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, kendilerine dostluk mesajı görene Yeni Çorumspor’un kardeş kulüpleri olduğunu belirtti. Kılavuz, yaptığı açıklamada şöyle dedi:


“Saygıdeğer Yeni Çorumspor Başkanı Fatih Özcan, bir açıklamasında Amedspor’a dostluk mesajı göndermiş. Mesajı başımız gözümüz üstünedir. Diyarbakırlıların deyimi ile baş tacıdır. Çorum Amed’in bin yıldır kardeşidir. Her zaman kardeşi kalacaktır. Değerli dostluk mesajları sporun gerçek ruhuna katkı sunar. Biz Çorumspor’u Diyarbakır’da çiçeklerle karşılayacağız. Grubumuzda bulunan diğer kulüpler de kardeşimiz ve dostumuzdur. Diyarbakır’a gelecek tüm takımları kardeşlik ve dostluk duygusu ile çiçeklerle karşılayacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Çok yaşa Yeni Çorumspor.”

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 13:53
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