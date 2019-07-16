Amed Sportif Faaliyetler’de futbolcu seçmeleri TFF 2.

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler’de futbolcu seçmeleri tamamlandı.

Talaytepe Şehmus Özer tesislerinde başlayan A takım futbolcu seçmeleri büyük bir ilgi gördü. Amed Sportif Faaliyetler Kulübünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, seçmelere büyük bir ilgi gösterildiği belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

“Yoğun ilgi gösterilen ve 5 gün süren A takım seçmelerimiz sona erdi. 2000-2002 yaş grubundakileri kapsayan seçmeler ilk günde sona erdi. Teknik heyetimizin beğendiği isimler daha sonra yeni sezon hazırlık kampımıza davet edilecektir.”

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