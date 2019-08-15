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Amed Sportif Faaliyeter’den dostluk maçı açıklaması

TFF 2.

15 Ağustos 2019 Perşembe 12:50
Amed Sportif Faaliyeter’den dostluk maçı açıklaması

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler Kulübü’nden, Diyarbekirspor ile yapılması planlanan ancak yapılmayan dostluk maçı nedeniyle bir açıklama yapıldı.


Amedspor, Diyarbekirspor ile yapılması planlanan ancak gerçekleştirilemeyen maç ile ilgili açıklama yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Bilindiği üzere 30 Haziran’da gerçekleşen Olağan Genel Kurulumuzdan sonra kulübümüz başta yeni sezona ve geleceğe yönelik kurumsal yeterlilik inşası için emek yoğunluklu çalışmalarını yürütmektedir. Son günlerde sosyal medya üzerinden kulübümüz ile Diyarbekirspor kulübü arasında bir hazırlık maçı önerisi olmuştur. Bu öneri Diyarbakırlıların deyimi ile başımız gözümüz üstünedir. Lakin takımımızın gerek kamp programı ve gerekse de kamp bitişi ile ilk lig maçımız arasında sınırlı bir zaman dilimi olması nedeniyle maç boyutu zamansal açıdan uygun düşmemektedir. Bu vesile ile başta ilimiz olmak üzere tüm bölge takımlarımızın başarılı bir sezon geçirmelerini canı gönülden dileriz” denildi.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 12:50
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