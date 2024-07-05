Amed dersem çık Türkiye dersem çıkma! İmamoğlu, yine Batılı abilerine şirin görünme telaşında

Batılı devletlerin ve bölücü terör örgütü sempatizanlarının sosyal medyada milli futbolcumuz Merih Demiral’e yönelik linç girişimi, iki gündür yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu duruma karşı sosyal medyada Merih Demiral'e destek veren vatandaşlar, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na sert tepki gösteriyor. İmamoğlu'nun sessiz kalması, tepkilerin hedefi haline gelmesine neden oldu.

PKK destekçisi Amedspor’u yürekten kutlayan Ekrem İmamoğlu, "bozkurt işareti" yaptığı gerekçesiyle ırkçılıkla suçlanarak 2 maç ceza alan Merih Demiral için tek kelime etmedi. Bu durum, sosyal medyada büyük tepki topladı. Sosyal medya kullanıcıları, #Ekremİmamoğlu etiketi altında İmamoğlu'nu yorum yağmuruna tuttu.

İşte o yorumlardan bazıları...

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