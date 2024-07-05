  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Zamların en hayırlısı geldi! Vatandaşlar 'daha da artsın' diyor

Özel sektör öğretmenlerine çözüm arayışı! Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, Komisyon'dan geçti

Vatandaşa bir kötü haber daha! İnternet ücretlerine dev zam

Çin ve Tacikistan, Çin ile Türkiye'yi birbirine bağlayacak ulaşım koridoru inşa edecek

ASELSAN'dan tüm Türkiye'yi sabırsızlandıran paylaşım: PUHU geliyor

AB'yi çileden çıkaran o kare: Ateş püskürdüler...

Belediye başkanından şok eden altın madeni açıklaması: Başka köylerden taşımaya başladılar

Dışişleri Bakanlığından İsrail’in yerleşim kararına tepki

Almanya'yı sarsan Türkiye paylaşımı! Korkudan tir tir titriyorlar

Yunanistan 'Türk' hazımsızlığı yaptı: DEB Partisini durdurma girişimi
Gündem Amed dersem çık Türkiye dersem çıkma! İmamoğlu, yine Batılı abilerine şirin görünme telaşında
Gündem

Amed dersem çık Türkiye dersem çıkma! İmamoğlu, yine Batılı abilerine şirin görünme telaşında

Yeniakit Publisher
2024-07-05 23:42:00 -
Amed dersem çık Türkiye dersem çıkma! İmamoğlu, yine Batılı abilerine şirin görünme telaşında

Sosyal medyada CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik tepkiler artmaya başladı. PKK'nın sahadaki savunucuları Amedspor’un şampiyonluğunu kutlayan İmamoğlu'nun, Türkiye ile ilgili önemli konularda sessiz kalması eleştiriliyor. Bu durum, birçok sosyal medya kullanıcısının tepkisini çekti.

Batılı devletlerin ve bölücü terör örgütü sempatizanlarının sosyal medyada milli futbolcumuz Merih Demiral’e yönelik linç girişimi, iki gündür yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu duruma karşı sosyal medyada Merih Demiral'e destek veren vatandaşlar, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na sert tepki gösteriyor. İmamoğlu'nun sessiz kalması, tepkilerin hedefi haline gelmesine neden oldu.

 

PKK destekçisi Amedspor’u yürekten kutlayan Ekrem İmamoğlu, "bozkurt işareti" yaptığı gerekçesiyle ırkçılıkla suçlanarak 2 maç ceza alan Merih Demiral için tek kelime etmedi. Bu durum, sosyal medyada büyük tepki topladı. Sosyal medya kullanıcıları, #Ekremİmamoğlu etiketi altında İmamoğlu'nu yorum yağmuruna tuttu.

İşte o yorumlardan bazıları...
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23